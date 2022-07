La Civic Type R a été aperçue par les photographes espion à plusieurs reprises, Honda a même publié des clichés afin d'annoncer l'arrivée imminente de sa sportive. Sa présentation aura donc lieu dans quelques semaines, en attendant, nous vous proposons de la découvrir avant l'heure via nos rendus exclusifs.

Cette génération se distingue de la précédente par des lignes plus douces, mais avec son grand aileron à l'arrière, ses jantes surdimensionnées de 20" (les jantes de série auront probablement un design différent), ses boucliers et ses jupes spécifiques, la nouvelle Honda Civic Type R a tout ce qu'il faut pour se faire remarquer.

On retrouve dans la partie avant une grille de calandre en nid d'abeilles ainsi que de nouvelles prises d'air pour que le moteur 2.0 litres puisse respirer convenablement et refroidir les freins Brembo. Grâce à Civic11Forum, nous connaissons déjà les couleurs de lancement de la Civic Type R : Championship White, Rallye Red, Sonic Grey Pearl, Crystal Black Pearl et Boost Blue Pearl.

Dans l'habitacle, la sportive aura une sellerie en tissu, cuir et Alcantara de couleurs rouge et noir, mais il est très probable que de nouvelles couleurs soient proposées peu après son lancement à travers différentes versions que le fabricant a préparées.

La Japonaise a désormais le chemin libre pour conquérir tous les fans de compactes sportives à traction. La Renault Mégane R.S. n'étant plus renouvelée, le 2.0 litres Turbo de la génération sortante sera conservé et pourra s'exprimer pleinement avec une puissance d'au moins 320 ch. La cavalerie sera comme toujours transmise à l'avant via une boîte manuelle à six vitesses.

Même si cela n'a pas encore été annoncé, Honda pourrait essayer de battre la Renault Mégane RS Trophy-R qui a inscrit un record sur l'Enfer Vert avec un chrono de seulement 7'40"10 minutes. Rappelons toutefois que la Française n'a été produite qu'en série limitée et qu'elle avait été allégée au maximum pour se montrer la plus efficace sur circuit.