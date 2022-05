La nouvelle Honda Civic Type R est sans doute l'une des voitures les plus attendues du moment. Le constructeur japonais teste sa sportive depuis un certain temps et s'apprête à ôter son camouflage.

Nous savons désormais grâce à Stephen Collins, directeur de Honda Australie, que la sportive japonaise sera révélée le mois prochain. Il a en effet affirmé à Carsales que ce bolide sera "présenté dans son intégralité en juin".

2023 Honda Civic Type R Teaser Photos

22 Photos

Les quelques photos espion nous permettent cependant d'imaginer le look de la Honda Civic Type R. Le constructeur japonais n'a visiblement pas changé de recette avec un style particulièrement tranchant et un aileron arrière proéminent. Sous le capot, nous nous attendons à ce que la rivale à la défunte Renault Mégane R.S. conserve le moteur quatre cylindres 2,0 litres turbo dans une version encore plus délurée. La précédente génération développait une puissance de 320 ch, la nouvelle sera au moins aussi puissante.

Précédemment, nous avons entendu dire que la sportive nippone recevra une motorisation hybride. Il semblerait désormais que cette information soit infondée, la Honda Civic Type R restera pour le moment une pure thermique. En revanche, Honda a confirmé que la Civic Type R sera exclusivement proposée avec une boîte manuelle, voilà une bonne nouvelle pour tous les puristes.

Nous ne serions pas étonnés de voir la Honda Civic Type R sur la Nordschleife afin d'essayer de battre le record des sportives à traction avant. Le record actuel est détenu par la Renault Mégane RS Trophy-R qui a bouclé le tour en 7'40"100 minutes en 2019. La nouvelle Civic Type R voudra probablement détrôner la Française, elle a d'ailleurs inscrit un nouveau record sur le circuit de Suzuka.

La Honda Civic Type R doit aussi composer avec une nouvelle rivale : la Toyota GR Corolla. Celle-ci n'est cependant pas commercialisée sur le marché européen, contrairement à la sportive de Honda.