En décembre 2021, Toyota nous avait pris par surprise en dévoilant la Sports EV, un concept-car sportif 100% électrique. Badgé Gazoo Racing, la division compétition du constructeur, cette biplace a vite été considérée comme le successeur de la MR2. Les images officielles montraient des entrées d'air étonnamment grandes, des porte-à-faux courts, beaucoup de fibre de carbone et, vraisemblablement, un toit targa amovible.

Toyota a depuis peu communiqué sur la Sports EV mais selon le magazine japonais Best Car, le constructeur envisage toujours la commercialisation d'une petite sportive. Cette voiture de sport très compacte serait codéveloppée avec Suzuki et Daihatsu, une rumeur qui existe depuis de nombreuses années, Toyota ayant présenté le concept S-FR dès octobre 2015.

Toyota Sports EV

6 Photos

Les trois constructeurs japonais travailleraient sur une voiture de sport pour le compte de Toyota, avec un moteur turbo de 1,0 L. Ce bloc à trois cylindres produirait près de 100 chevaux pour 200 Nm de couple, et une hybridation légère serait au programme pour apporter un boost et améliorer la consommation.

Si la motorisation n'a rien d'impressionnant, ce modèle ne pèserait qu'une tonne, ce qui le rendrait aussi léger que la Mazda MX-5 de base avec son moteur 1,5 L développant 129 chevaux et 150 Nm. La Toyota serait significativement plus imposante que la Miata et la MR2 de troisième génération avec une longueur de 4,2 m, une largeur de 1,72 m et une hauteur de 1,22 m, pour un empattement de 2,55 m.

Suzuki serait en charge du développement du moteur tandis que la suspension avant sera dérivée de celle de la Yaris. Les lignes s'inspireraient de la Daihatsu Copen mais Best Car a accompagné son article d'un rendu aux lignes plus sportives.

Cette sportive coûterait entre 2,2 et 2,8 millions de yen (15 300 à 19 500 euros au tant de change actuel). Mais comme toujours, ces rumeurs sont à prendre avec prudence...