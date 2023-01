Pour la troisième année consécutive, Toyota est le premier constructeur mondial. Le constructeur japonais a vendu 10,5 millions de véhicules, devançant une fois de plus le groupe Volkswagen.

Toyota toujours en tête

Toyota, Lexus, Daihatsu et Hino (les marques qui composent le groupe Toyota) ont vendu un total de 10 483 024 véhicules. Par rapport à 2021, il s'agit d'une baisse de 0,1 %. La marque Volkswagen a quant à elle perdu 7 %, passant de 8 881 900 en 2021 à 8 262 800 l'an dernier, enregistrant ainsi sa pire performance en plus de dix ans.

Toyota semble donc avoir réussi à gérer la crise des puces en augmentant la production en Asie et en Amérique du Nord, à tel point que les prévisions de la marque pour 2023 ont été revues de 9,2 millions à 9,7 millions.

En Europe, le fabricant a enregistré plus d'un million de ventes, avec un +0,1 %. Ces bons chiffres compensent partiellement les -12,7 % au Japon (1 289 132 unités sur le marché intérieur).

La situation de Volkswagen (principal concurrent)

En regardant de plus près, le groupe Volkswagen a enregistré une perte de plus de 600 000 voitures, qui a été largement déterminée par la forte contraction des marchés d'Europe centrale et orientale, où Volkswagen a chuté de 32,9 %, tandis qu'en Europe occidentale, la baisse s'est arrêtée à 5,2 %.

Le seul marché positif pour le groupe allemand a été l'Asie (à l'exclusion de la Chine, toutefois) avec +7,7 %.

Parmi les marques les moins performantes figurent Volkswagen elle-même (-6,8 %), Skoda (-16,7 %) et Seat/Cupra (-18,1 %), tandis qu'Audi a contenu la baisse à -3,9 %. Aucun problème, cependant, pour les marques de luxe, avec Lamborghini et Bentley à +5,8 % et Porsche à +2,6 %.

Il est clair que ce sont les problèmes d'approvisionnement qui ont ralenti Volkswagen, la guerre russo-ukrainienne ayant bloqué plusieurs usines de production de composants pendant plusieurs mois. Les derniers mois de l'année 2022 ont toutefois montré quelques signes positifs, avec une augmentation de 14,3 % entre octobre et décembre 2022 par rapport à la même période en 2021.

C'est le signe que le "Championnat du monde des constructeurs 2023" sera plus ouvert que jamais, le bras de fer entre Toyota et Volkswagen se poursuivant dans les mois à venir.