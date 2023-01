Commercialisée depuis 2014, la Mazda 2 a été mise à jour en termes de style et d'équipement pour miser davantage sur les possibilités de personnalisation, avec une longue liste de combinaisons de couleurs de carrosserie.

Un grand choix de couleurs et d'autocollants.

Les nouveautés esthétiques sont très peu nombreuses et concernent presque exclusivement la forme de la calandre, qui change de style en fonction de la finition choisie. Par exemple, dans la nouvelle version Sport de la compacte japonnaise, la calandre en nid d'abeille est en noir brillant et de nombreux inserts de carrosserie sont du même style.

Les nouveaux bleu Airstream métallisé et gris Aero métallisé font leur entrée parmi les couleurs disponibles. Les jantes en alliage peuvent être commandées en deux tons, également avec des inserts orange. Au total, selon Mazda, plus de 198 combinaisons de couleurs sont disponibles si l'on tient compte des autocollants sur les côtés et sur le capot.

Et l'Europe alors ?

Il n'y a pas de changement particulier en ce qui concerne l'équipement, qui reste assez riche par rapport au prix. Le régulateur de vitesse adaptatif, le maintien dans la voie, le volant en cuir chauffant, la climatisation automatique et les sièges avant chauffants sont de série sur la Mazda 2.

Au Japon, les prix se situent entre 1 529 000 et 2 541 000 yens, soit entre 10 800 et 18 000 euros. Dans son pays d'origine, la Mazda 2 est proposée exclusivement avec des moteurs thermiques essence et diesel d'environ 100 ch, non électrifiés, accouplés à une transmission manuelle ou automatique et avec une traction avant ou intégrale.

Il reste à voir si cette série de nouveautés sera également confirmée pour la version européenne. Par ailleurs, sur le Vieux Continent, la Mazda 2 est vendue en version mild hybrid et full hybrid. Cette dernière, cependant, a une carrosserie pratiquement différente qui est basée sur la Toyota Yaris.