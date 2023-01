La nouvelle vidéo teaser du Mazda CX-90 est arrivée. Cette fois, la discussion est centrée sur les performances du grand SUV de Mazda. Nous apercevons aussi une grande partie de l'extérieur du SUV. Cela inclut une vue complète et dégagée de la face avant du CX-90.

Si les performances du CX-90 vous semblent être un sujet déjà vu, vous n'avez pas tout à fait tort. Le moteur turbocompressé à six cylindres en ligne de 3,3 L du SUV a été présenté dans la première vidéo le 17 janvier, révélant une puissance de 340 ch et un couple de 500 Nm. Pour être plus précis, Mazda a dit que le moteur développait "jusqu'à" cette puissance, ce qui suggère qu'il pourrait y avoir des versions inférieures avec moins de puissance. N'oublions pas que le CX-60 équipé d'une version de 280 chevaux de ce moteur a déjà été lancé sur les marchés hors Amérique du Nord.

Ce teaser fait également référence aux soubassements du CX-90. Son architecture est classique avec son moteur avant et sa propulsion arrière. Cela devrait donner au grand SUV une sensation de sportivité au volant aussi aidé par le système Kinetic Posture Control (KPC) de Mazda, emprunté à la MX-5. Pour rappel, il s'agit d'un système de contrôle électronique capable d'appliquer une force de freinage spécifique aux roues dans les virages, ce qui permet d'améliorer la tenue de route. Ant Anstead, de Wheeler Dealers, fait une apparition dans cette vidéo, démontrant la tenue de route de la CX-90 tout en s'extasiant sur ses capacités.

Le teaser indique également que la CX-90 a été conçue autour du I6 turbocompressé. C'est intéressant car cela suggère que le modèle hybride pourrait associer ce moteur à une technologie hybride, par opposition à l'utilisation du groupe motopropulseur hybride Skyactiv à quatre cylindres de 2,5 L que l'on trouve dans le CX-60. Peut-être ce point sera-t-il abordé dans un prochain teaser ?

Nous avons aussi un aperçu partiel de l'intérieur du CX-90, bien qu'il soit ombragé et toujours en construction. À l'extérieur, nous avons plusieurs moments dans la vidéo où nous apercevons l'avant du SUV. Restez jusqu'à la fin de la vidéo et vous verrez la face avant dans son intégralité. Sans réelle surprise, elle ressemble beaucoup à celle du CX-60. Deux caméras sont visibles au bas de la calandre, ce qui suggère que des systèmes avancés d'aide à la conduite pourraient être proposés.

Attendez-vous à d'autres teasers du CX-90 jusqu'à sa présentation officielle le 31 janvier.