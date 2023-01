Mercedes a renouvelé sa Classe C et lancé un équivalent électrique avec l'EQS et une stratégie similaire a été vue chez BMW avec la Série 7, même si l'i7 partage la plateforme des modèles techniques. Audi n'a de son côté pas encore de berline électrique mais cela va changer en 2024 avec la présentation de l'A8 de nouvelle génération. Et contrairement à ses rivaux directs, la firme aux anneaux a l'intention de ne la décliner qu'en version électrique.

Même si nous n'avons pas encore vu de photos espion, on sait que cette nouvelle Audi sera largement influencée par le Grandsphere. Il s'agit de l'un des quatre concept-cars Sphere développés par Audi pour annoncer son avenir électrique, qui est imminent puisque la marque a l'intention de ne lancer que des modèles électriques à partir de 2026 et de mettre fin aux ventes de modèles thermiques au plus tard en 2033.

Concept Audi Grandsphere

27 Photos

S'exprimant auprès d'Autocar, Marc Lichte, responsable du design chez Audi, a précisé que la future A8 sera "très proche" visuellement du Grandsphere. Selon lui, ce prototype était un "teaser très concret" du modèle attendu même s'il y aura plusieurs différences dans la version finale. Selon le magazine britannique, son nom sera Audi A8 E-Tron et il sera basée sur l'architecture Premium Platform Electric (PPE) codéveloppée avec Porsche.

Le concept Grandsphere était non seulement plus long que le modèle à empattement long actuellement au catalogue, et même que que la L Horch réservée à la Chine. Le concept était présenté comme un "jet privé pour la route" avec ses 5,23 mètres et son empattement de 3,19 mètres.

Aucun choix technique définitif n'a été communiqué mais le Grand Sphere était doté de deux moteurs électriques cumulant 530 kilowatts (710 chevaux) et un couple de 960 Nm/m. La batterie de 120 kWh promettait une autonomie de 750 km et le support de la recharge 270 kWh, pour gagner 300 km d'autonomie en moins de dix minutes. Audi annonçait une batterie rechargée de 5 à 80% en une grosse vingtaine de minutes.

Cette Audi A8 E-Tron pourrait être lancée en 2024. Le constructeur ayant décidé de conserver des modèles thermiques à son catalogue pendant encore dix ans, la génération actuelle de l'A8 pourrait rester au catalogue mais aucune information à ce sujet n'a été communiquée pour le moment.