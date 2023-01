De quoi sera fait l'avenir d'Audi ? La firme aux anneaux affiche son ambition avec la famille de concept-cars Sphere et après le roadster Skyphere, la berline Grandsphere et le monospace Urbansphere, c'est l'Audi Activesphere qui a été révélé ce jeudi.

Ce crossover se veut aussi efficace sur asphalte que sur terre et mise énormément sur la conduite autonome, en intégrant des lunettes de réalité augmentée.

Un concept fait pour le off-road

Ce concept-car est basé sur la plateforme PPE (Premium Platform Electric), développée avec Porsche pour les modèles zéro émissions. Imaginé dans le studio de design d'Audi à Malibu, l'Activesphere se destine à la conduite tout terrains a ses 4,98 mètres de long, 2,07 mètres de large, 1,60 mètre de haut, ses roues de 22 pouces et des pneus au format 285/55.

Dans le réglage le plus off-road, l'Activesphere est à 228mm du sol, avec un angle d'attaque de 18,9° et un angle de fuite de 28,1°. Les roues ont des sections mobiles qui s'ouvrent pour faciliter le refroidissement en off-road, et se referment par la suite pour améliorer l'aérodynamique.

Galerie: Concept Audi Activesphere (2023)

50 Photos

L'Audi Activesphere a des lignes monolithiques et son immense pare-brise, nommé Singleframe, offre une vue dégagée aux passagers. Des surfaces vitrées en bas des portes et le toit transparent permettent également de réduire la frontière entre intérieur et extérieur.

À l'arrière, l'Audi Activesphere est modulable grâce à une fonction Activeback, qui le transforme en pick-up par simple pression sur un bouton.

Audi dimensions, la réalité mixte selon Audi

À l'intérieur, Audi a opté pour un habitacle noir et des sièges rouges. En mode de conduite autonome, le volant et le tableau de bord disparaissent en basculant vers l'avant du véhicule.

Un des concepts novateurs de l'Audi Activesphere repose sur ses lunettes connectées affichant des informations sur le monde réel, en réalité mixte, pendant que la conduite autonome est activée. Le concept est nommé Audi dimensions.

Si le regard se pose sur l'une des informations, comme des informations de navigation ou de trafic, de plus amples informations apparaissent. Des gestes des mains permettent de modifier des réglages, comme ceux de la climatisation. Des contenus média peuvent enfin être affichés.

Une recharge ultra rapide

La motorisation est naturellement 100% électrique et Audi envisage une autonomie de 600 km. La marque mise surtout sur une batterie 800 volts, qui permet d'atteindre 270 kW sur les bornes de recharge rapide.

Dix minutes de recharge permettent de gagner 300 km d'autonomie. La batterie de 100 kWh peut être chargée de 5 à 80 % en moins de 25 minutes.