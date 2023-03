Dans un avenir proche, les performances de l'industrie automobile ne seront probablement plus mesurées par leur volume de vente mais pour le moment, la course à celui au nombre de véhicules écoulés fait rage les différents groupes.

Dans un marché qui se rééquilibre constamment, au gré des alliances et des acquisitions, il n'y a qu'une seule certitude : Toyota reste le roi du monde. Malgré une très légère baisse en 2022, le géant japonais conserve le leadership devant le groupe Volkswagen, tandis que des les positions évoluent derrière, Hyundai Kia passant devant l'Alliance Renault Nissan Mitsubishi.

Toyota et Volkswagen toujours devant

Grâce à la marque Toyota mais aussi Lexus, Daihatshu et Hino, le leader mondial est le seul à rester au dessus des dix millions de véhicules, 10 483 024 précisément contre 10 495 548 en 2021.

Volkswagen a davantage subi la crise des composants que son concurrent. En additionnant les ventes de toutes les marques – y compris les haut de gamme comme Audi, Porsche et Bentley ainsi que les véhicules utilitaires et les camions des marques contrôlées par Traton – le groupe allemand a légèrement dépassé les 8 260 000 véhicules vendus, soit une baisse de 7 % par rapport à 2021 (qui l'avait vu approcher les 8,9 millions).

Hyundai Ioniq 6

Renault freiné par la crise russo-ukrainienne, Hyundai progresse

La principale évolution dans le classement concerne la troisième marche du podium, qui échappe à l'Alliance Renault Nissan Mitsubishi, certes affectée par la crise des composants, mais plus lourdement par l'arrêt de ses opérations en Russie après l'invasion de l'Ukraine par cette dernière.

Le marché russe, où Renault était également présent avec la marque Lada, représentait environ un demi-million de voitures par an, soit plus de la moitié des pertes de l'ensemble de l'Alliance.

Cette différence a suffi à Hyundai pour s'emparer de la troisième place, grâce aux excellents résultats des marques Hyundai et Kia qui, avec 3,9 et 2,9 millions de véhicules vendus, ont respectivement progressé de 1,4 % et 4,6 %, avec une croissance de 2 % pour le groupe, qui a écoulé près de 6,5 millions de véhicules.

Le SAIC Roewe Jing au Salon de Shanghai 2021

Stellantis ralentit mais se maintient, les Chinois progressent grâce à la chute de GM

Le groupe Stellantis, qui souhaite devenir le quatrième groupe mondial, a chuté de plus de 11 % mais conserve une solide cinquième place. Derrière lui, aux côtés de Ford, se trouvent les géants chinois SAIC (propriétaire de la marque MG, entre autres) et FAW.

Ces derniers ont gagné des places depuis 2021, en profitant surtout de l'effondrement de General Motors : la firme de Detroit a réduit ses effectifs et mis fin à plusieurs activités en dehors du territoire américain, et elle est aujourd'hui confrontée à une restructuration complexe. En 2022, ses ventes ont encore plongé de 43 %, en partie à cause du départ de Holden du marché australien.

SAIC est ainsi remonté à la sixième place malgré des ventes en légère baisse, tandis que FAW a gagné deux positions pour se hisser au huitième rang grâce à une augmentation de 16 % de ses ventes. Entre les deux, Ford, qui a également progressé de plus de 6 %, gagne deux places.

Suzuki S-Cross

L'exploit Suzuki

Les marques comptent moins de quatre millions de véhicules et parmi eux, le plus remarquable est Suzuki : le constructeur de Hamamatsu a frôlé les trois millions de véhicules vendus, avec une hausse de ses ventes de 3,5 % qui lui a permis de passer de la 16e à la 11e position, soit l'une des plus fortes progressions.

L'inauguration du GAC R&D Center de Milano et le concept Barchetta

GAC et Geely, les Chinois frappent à la porte

Toujours à l'Est, et plus précisément toujours en Chine, les progressions du groupe GAC et de Geely méritent d'être notés : le premier, qui n'a pas encore officiellement fait son arrivée en Europe mais a ouvert un centre de design à Milan en 2022, affiche une croissance de plus de 13 % avec 2,4 millions de véhicules, ce qui lui permet de gagner trois places et de se classer 13e.

Quant à Geely, qui comprend également Volvo, Polestar, smart et Lotus, son expansion continue à porter ses fruits : avec 50% de croissance et des ventes qui passent de 1,5 à 2,3 millions de véhicules, son ascension s'annonce vertigineuse.

Le haut de gamme allemand en repli

Parmi les marques qui perdent du terrain sans que cela soit pourtant autant alarmant, on retrouve deux grands noms du secteur du luxe, Mercedes-Benz et BMW. Le géant de Stuttgart, après s'être scindé du secteur lourd de Daimler, a annoncé une politique reposant davantage sur les marges que sur les volumes, et ne devrait donc pas craindre outre mesure d'être dépassé par les entrants chinois qui l'ont fait "glisser" de quatre positions, jusqu'au 17e rang.

Mercedes-Maybach S580e (2023)

BMW n'en perdu que deux positions, chutant jusqu'à la 14e place, avec une baisse des ventes de 4,8 % et un total de 2,4 millions de véhicules vendus

Les 20 plus grands groupes automobiles en 2022