La division luxe de Toyota lance une Ultimate Edition de la LC en Europe. Disponible en coupé ou en cabriolet avec le V8, la version spéciale à tirage limité reçoit une peinture mate Hakugin White qui s'inspire de la porcelaine japonaise. La couleur fantaisie, qui, nous dit-on, est inspirée par la LFA, a une couche de finition laquée satinée et est contrastée par des accents noirs.

Pour se démarquer de la "banale" LC, l'Ultimate Edition est dotée de "d'appendices formés de manière incrémentielle", une première dans l'industrie. En d'autres termes, les éléments aérodynamiques sont moulés dans le pare-chocs avant au lieu d'être fixés comme c'est le cas sur pratiquement toutes les voitures. Lexus affirme que ces appendices ne sont pas seulement destinés au design, mais qu'ils jouent un rôle fonctionnel en facilitant l'écoulement de l'air et en réduisant la portance à l'avant du véhicule, ce qui améliore la tenue de route et la stabilité. Les images du coupé en version Ultimate Edition n'ont pas encore été publiées, mais nous savons qu'il reçoit un aileron arrière en fibre de carbone, peint en noir.

Lexus LC (Europe) 2024

11 Photos

L'intérieur est tout aussi chic avec une couleur Kachi-Blue dérivée des fils utilisés pour les armures des samouraïs. Ces fils avaient une teinte bleu-noir connue sous le nom de kachi-iro (couleur gagnante). Lexus a également placé le numéro de série de la voiture sur une plaque d'aluminium devant le pommeau du levier de vitesses pour en souligner l'exclusivité. L'habitacle est complété par des plaques de seuil portant l'inscription "Limited Edition" et des surfaces en Alcantara sur les panneaux de porte et la console centrale.

La superbe LC en version Ultimate Edition utilise une version remaniée du moteur atmosphérique de 5,0 litres, qui offre une meilleure réponse du moteur, un fonctionnement plus doux et une meilleure sonorité. En outre, les ingénieurs de Lexus ont également recalibré le différentiel arrière pour une accélération plus vive.

Ailleurs, la LC 2024 en Europe a également été mise à jour en recevant un écran tactile de 12,3 pouces, la reconnaissance vocale et un système de navigation basé sur le cloud. Lexus a réorganisé les commandes de la console centrale dans le sens de la longueur après s'être débarrassé du redoutable pavé tactile. Une nouvelle palette de couleurs bicolores bleu et blanc est disponible pour les deux types de carrosserie, qui reçoivent également des couleurs de peinture fraîches Heat Blue Contrast Layering et Sonic Copper.

Parmi les autres nouveautés, citons trois modèles de jantes forgées de 20 et 21 pouces, une caméra panoramique et un système de sécurité Lexus amélioré. Les ingénieurs ont retouché le système de freinage à commande électrique pour le rendre plus naturel et ont travaillé sur la boîte de vitesses automatique à 10 rapports. Si vous optez pour la version hybride, le bloc-batterie est désormais doté de cellules de plus grande capacité pour des performances accrues.

Lexus commencera la production de la LC 2024 pour l'Europe en mai, tandis que l'Ultimate Edition devrait entrer en production en septembre.