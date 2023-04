Mercedes-Benz dévoilera la Classe E restylée le mardi 25 avril. Une seule image teaser nous donne un premier aperçu de la nouvelle génération de berline, avec un design familier.

De nombreuses photos espion ont montré le modèle rafraîchi en train d'être évalué dans de nombreux styles de carrosserie et d'équipements. La Classe E bénéficiera d'une mise à jour évolutive de son design qui, tout en ressemblant à la voiture actuelle, est nouveau. Le compartif ci-dessous montre les différences entre le teaser (à gauche) et le véhicule actuel (à droite), et elles sont nettes. La ligne de caractère latérale se situe au-dessus des poignées de porte au lieu de les traverser. La ligne est également plus nette à l'avant et à l'arrière de la berline sur le nouveau modèle.

Des changements significatifs sont apportés à l'habitacle, le conducteur disposant d'un combiné d'instruments numérique dédié. Le modèle disposera également d'un écran d'info-divertissement intégré au tableau de bord, à l'instar de l'EQE tout électrique. La Classe E fait le lien entre la Classe C et la Classe S, et ce croisement sera évident dans l'habitacle, avec l'écran de 11,9 pouces de la Classe C en standard et l'écran OLED de 12,9 pouces de la Classe S en option, selon les rumeurs.

Les détails du groupe motopropulseur de la nouvelle gamme de Classe E restent un mystère. Cependant, ils seront électrifiés sous une forme ou sous une autre, Mercedes affirmant que "l'électrification constante" de la nouvelle Classe E "établit de nouvelles normes en matière d'efficacité" tout en permettant "une conduite sans émissions locales." Les AMG ne pourront pas échapper à cette règle, certains modèles étant susceptibles d'être équipés de systèmes hybrides rechargeables.

Mercedes dévoilera la nouvelle Classe E le mardi 25 avril. Nous ne savons pas dans quelle mesure le nouveau modèle sera visible car Mercedes est en train de développer la nouvelle génération de la Classe E break et la carrosserie All-Terrain surélevée, qui pourraient faire leur apparition après le 25 avril. Le constructeur a également des variantes AMG à dévoiler, mais cela pourrait ne pas se produire avant fin 2023 ou début 2024.

