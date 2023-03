Mercedes-Benz a intensifié ses tests pour la future Classe CLE avec une nouveauté immortalisée par nos espions. Un nouveau modèle remplacera les coupés et cabriolets de la Classe C et de la Classe E, en les fusionnant au sein de la Classe CLE. Bien entendu, il y aura une version AMG haut de gamme qui prendra le nom de CLE 63.

Pris en flagrant délit par temps froid, le prototype AMG CLE 63 porte sa carrosserie finale. Le toit en tissu est clairement visible sur les photos espion, tandis que la signature AMG attendue, comme une voie élargie, un pare-chocs avant au look plus agressif, une calandre Panamericana et de plus gros freins, sont tous visibles sur le prototype.

Galerie: Photos espion de la Mercedes-AMG CLE 63 Cabriolet

24 Photos

Alors que l'arrière est un peu caché par la neige, les quatre sorties d'échappement carrées montrent que le véhicule fait partie de l'élite des modèles 63. Nous les avons déjà vus en action au Nürburgring l'année dernière et nous pouvons assurer à ceux qui attendent la version AMG CLE qu'ils vont se régaler.

Il est probable que l'AMG CLE 63 emprunte un groupe propulseur à la nouvelle Mercedes-AMG C 63, avec un système PHEV associé à un quatre cylindres de 2,0 litres qui devrait développer 671 ch et 1020 Nm de couple.

Il est intéressant de noter que le port de chargement de la C 63 se trouve dans l'aile arrière gauche, tandis que celui du cabriolet et du coupé CLE 63 se trouve dans le pare-chocs arrière, sur le côté droit. Ce choix dans le design se retrouve aussi dans d'autres voitures à faible volume, telles que la future AMG GT et la SL hybrides.

La date de lancement de la Classe CLE n'a pas encore été fixée, mais nous nous attendons à une présentation cette année et à une arrivée dans les showrooms en 2024. Les versions AMG pourraient être lancées plus tard, après la mise en avant des modèles standard. Une version shooting brake serait dans les cartons, mais Mercedes ne l'a pas encore confirmé.