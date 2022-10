Après la présentation de la nouvelle génération de la Mercedes-AMG C 63, le constructeur d'Affalterbach dévoile la F1 Edition disponible pour la berline et le break. Cette édition spéciale est limitée dans le temps, elle ne sera proposée aux clients que durant un an à compter du début des ventes.

Qu'est-ce qui la différencie ? La Mercedes-AMG C 63 S E Performance F1 Edition profite d'une peinture exclusive Manufaktur gris alpin combinée à un film sur les flancs de la voiture comprenant le logo AMG ainsi qu'un dégradé de couleurs allant du gris au noir. On observe également des inserts rouges sur le profil de la sportive, ainsi qu'au niveau des jupes avant et arrière. La F1 Edition a des jantes forgées de 20" peintes en noir mat ainsi que des rebords de jante rouges.

Mercedes-AMG a aussi amélioré l'aspect aérodynamique à travers un pack comprenant un splitter avant plus large, un becquet de coffre et un diffuseur. À cela s'ajoutent les packs AMG Night Package I et AMG Night Package II qui "renforcent l'aspect sportif" à travers un splitter avant noir brillant, ainsi que des coques de rétroviseurs, des encadrements de vitres et un bandeau de ceinture de caisse de la même couleur.

Cette édition spéciale bénéficie également d'un bouchon du réservoir en chrome argenté, ainsi que des lamelles de grille de calandre et des sorties d'échappement en chrome noir.

Dans l'habitacle, la Mercedes-AMG C 63 S E Performance F1 Edition a des sièges en cuir Nappa noir avec des surpiqûres rouges. Les ceintures de sécurité sont de la même couleur, tout comme les éléments décoratifs en carbone contenant des liserés rouges. Le constructeur a ajouté un volant Performance AMG en cuir Nappa et microfibre Dinamica avec des surpiqures rouges, ainsi des garnitures de seuil de porte avec lettrage AMG éclairé en rouge. Même les tapis de sol sont spécifiques, ils sont identifiables grâce au logo F1.

Pour compléter le tout, cette édition spéciale est livrée avec une housse AMG personnalisée avec le logo F1. Pour rappel, la Mercedes-AMG C 63 S E Performance a abandonné le V8 au profit d'un 4-cyl électrifié. Il développe tout de même 680 ch et 1020 Nm de couple, soit assez de puissance pour aller chercher les noises à la BMW M3.