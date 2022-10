Nous avons vu Mercedes-Benz préparer la nouvelle CLE pour son grand lancement, et nous avons même pris des photos de la très sexy Mercedes-AMG CLE 63. De nouvelles photos montrent pour la première fois la variante plus modeste AMG, voici la Mercedes-AMG CLE 53.

Les nouvelles photos montrent le coupé, qui sera également disponible en version cabriolet, ressemblant beaucoup à sa grande sœur. Cependant, il existe quelques différences qui révèlent que cet exemplaire se situe bien en dessous de la CLE 63.

En effet, la CLE 53 est dotée de quatre canules d'échappement rondes à l'arrière, tandis que la CLE 63 a des canules carrées. L'AMG CLE 53 devrait adopter un design globalement plus sobre, ce que nous ne pourrons voir que lorsque le véhicule commencera à perdre son camouflage.

Galerie: Photos espion Mercedes-AMG CLE 53 - Octobre 2022

21 Photos

On ne sait pas encore quel type de moteur aura la CLE 53, mais on s'attend à ce que la CLE 63 reçoive le groupe motopropulseur hybride de la nouvelle Mercedes-AMG C 63 S E Performance. Cette configuration associe un moteur quatre cylindres 2,0 litres turbocompressé et un moteur électrique monté à l'arrière. La voiture est puissante, délivrant 680 chevaux et permettant d'atteindre 100 km/h en 3,4 secondes. La CLE 53 pourrait être équipée d'une version modifiée de ce groupe motopropulseur, mais ce n'est qu'une pure spéculation.

La nouvelle CLE remplacera probablement les coupés et cabriolets des Classes C et Classe E. Le nouveau modèle reposera sur la plateforme MRA-2 du constructeur, qui sous-tend la nouvelle Classe C. Nous nous attendons donc à ce que les deux modèles partagent les mêmes groupes motopropulseurs dans toute la gamme. Les intérieurs devraient également être similaires.

Mercedes-Benz n'a pas annoncé quand il dévoilera la nouvelle Classe CLE. Nous pensions que cela pourrait se faire avant la fin de l'année, mais l'heure tourne. La CLE standard devrait faire ses débuts avant les déclinaisons AMG, probablement en 2023.