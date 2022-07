Mercedes-Benz a pour projet de simplifier sa gamme et de ne se concentrer que sur les véhicules premium et haut de gamme. La Mercedes Classe A risque d'en payer les frais, tout comme la Classe B ; elles ne seraient pas renouvelées ultérieurement.

Nous avons aussi entendu dire que les déclinaisons coupé et cabriolet des Classe C et Classe E seront supprimées puis remplacées par un seul et même modèle, la Mercedes-Benz CLE. Cette rumeur semble vérifiée puisque les photographes nous ont envoyé les clichés de cette Mercedes-Benz quelque peu différente.

C'est un coupé qui ressemble à la Classe C, mais qui lorsqu'on regarde de plus près, est différent à plusieurs endroits à commencer par les feux avant et arrière. Ce prototype est malheureusement camouflé et ne permet pas d'apprécier ses formes. Mercedes a même ajouté des panneaux de carrosserie pour duper le regard des personnes curieuses.

Le constructeur à l'étoile n'a pas encore donné de détails à propos de ce modèle, nous pensons qu'il repose sur la plate-forme MRA-2 de la Classe C, et qu'il empruntera donc ses motorisations.

Nous avons entendu dire que le fabricant prévoit de lancer des versions sportives de cette CLE. Ces versions Mercedes-AMG pourraient donc utiliser le moteur quatre cylindres 2.0 L de la nouvelle Mercedes-AMG C 63. Selon toute vraisemblance, la puissance de cette version est de 670 ch et 750 Nm de couple.

La présentation de cette présumée Mercedes-Benz CLE pourrait intervenir en fin d'année. Quant aux versions sportives, elles pourraient être dévoilées en début d'année prochaine. À noter que cette CLE sera disponible en coupé et cabriolet, nous ne devrions donc pas tarder à croiser la route de la version découvrable. Nous nous ferons un plaisir de partager les photos avec vous. Restez branchés !