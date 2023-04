La Mazda3 de quatrième génération a fait ses débuts à la fin de l'année 2018, le moment semble donc bien choisi pour une mise à jour. Contrairement à la grande majorité de ses rivaux, la marque Zoom-Zoom reste généralement à l'écart des liftings importants en milieu de cycle. Comme le montrent les images officielles ci-contre, cette Mazda3, mise à jour, ne fait pas exception.

La Mazda3 2024 est désormais disponible en couleur Ceramic Metallic, avec un écran de 10,25 pouces pour l'info-divertissement. L'écran est légèrement plus grand que l'ancienne configuration de 8,8 pouces et s'accompagne de ports USB-C. En outre, vous pouvez laisser le câble de votre smartphone à la maison, car la voiture est équipée d'un socle de recharge sans fil.

Ailleurs, Mazda améliore les systèmes de sécurité de la voiture en ajoutant une fonction d'alerte d'inattention capable de détecter si le conducteur est distrait. Dans ce cas, une alarme sonore se déclenche et un message d'avertissement s'affiche à l'écran. En outre, la Mazda3 peut désormais détecter des obstacles supplémentaires à l'avant, y compris les piétons.

L'application MyMazda proposera le démarrage à distance, en tout cas sur le marché japonais, et uniquement sur les modèles automatiques. L'application pour smartphone peut également être utilisé pour recevoir instantanément une alerte en cas de vol, via le service Mazda My Car Care. Ces innovations déjà proposées sur le CX-60 seront proposées de série sur toute la gamme, à l'exception du modèle SKYACTIV-G 1.5.

Au Japon, la Mazda3 2024 sera commercialisée début juin sur entre 2 288 000 yens et 3 866 500 yens, soit entre 15 950 et près de 26 950 euros au taux de change actuel.