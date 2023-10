La Mazda 3 fête son anniversaire : il y a 20 ans, le modèle faisait ses débuts dans le segment des compactes et commençait, sur certains marchés sous le nom de Mazda Axela, son histoire à succès unique. Avec plus de six millions d'exemplaires vendus dans le monde, elle est l'un des modèles les plus vendus du constructeur automobile japonais.

2003, les débuts de la Mazda 3

Cet anniversaire est l'occasion de revenir sur quelques points forts de la gamme. En 1999, Mazda a lancé le projet de remplacer la compacte "323", connue sous le nom de "Familia" au Japon ou "Protegé" en Amérique du Nord, par une nouvelle série de modèles à hayon et de berlines. Les centres de design Mazda aux États-Unis, en Allemagne et au Japon ont été impliqués dans ce projet, dirigé par le designer en chef Hideki Suzuki.

Mazda 323 (1998)

En 2001, le choix s'est porté sur le projet de Hasip Girgin, alors designer Mazda au centre européen de design Mazda à Oberursel près de Francfort, qui l'a ensuite affiné pendant six mois à Hiroshima avant que le design ne soit approuvé pour la production.

Le véhicule fini a été présenté en première mondiale à l'automne 2003 au 60e Salon international de l'automobile (IAA) de Francfort. Un mois plus tard, la première génération de la Mazda 3 était lancée sur le marché japonais. Le mélange d'un design attrayant, d'un caractère routier et de prix abordables a tout de suite convaincu et a permis à la 3 de gagner rapidement en popularité.

En 2006, le constructeur japonais a présenté la Mazda 3 MPS (Mazda Performance Series) au Salon de l'automobile de Genève. Elle était équipée d'un moteur à essence turbocompressé à injection directe de 2,3 litres développant 260 ch, qui a également été utilisé dans la Mazda 6 MPS. La traction de la voiture à traction avant bénéficiait d'une gestion électronique du couple ainsi que d'un différentiel à glissement limité. La Mazda 3 MPS, à l'apparence discrète, a été bien accueillie par les médias et les clients.

2008, la deuxième génération fait son apparition

La deuxième génération de la Mazda 3 a été présentée à l'automne 2008 au salon de l'automobile de Los Angeles et au salon de l'automobile de Bologne. Comme son prédécesseur, le nouveau modèle était basé sur l'architecture C1 développée conjointement par Ford, Mazda et Volvo, mais a reçu plus tard les premiers composants de la nouvelle technologie Skyactiv, comme par exemple le nouveau moteur essence à injection directe 2,0 litres MZR DISI équipé du système Start-Stop de Mazda.

Les modèles hautes performances, Mazda 3 MPS, était également de retour, avec des améliorations dans la deuxième génération telles qu'une adaptation de la gestion du couple, un rapport de transmission optimisé, de meilleurs freins, des modifications de la suspension, des pistons révisés, des améliorations du système de direction et des modifications cosmétiques.

2013, Mazda dévoile une troisième génération

La troisième génération de la Mazda 3 a été lancée à l'automne 2013. Elle était entièrement basée sur les nouvelles technologies Skyactiv, y compris les nouveaux moteurs essence Skyactiv-G et diesel Skyactiv-D ainsi que les nouvelles boîtes de vitesses Skyactiv-MT et Skyactiv-Drive, et tournait le dos à l'ancienne plateforme C1.

À la place, le nouveau modèle était basé sur une plateforme Mazda Skyactiv nouvellement développée, qui a également été utilisée pour la première génération du Mazda CX-5 à partir de 2012. Pour la première fois, la Mazda 3 a également adopté le nouveau langage de design Kodo et introduit des innovations telles que le système de contrôle de la dynamique de conduite GVC.

La Mazda 3 de troisième génération a également servi de base au concept Mazda 3 Skyactiv-CNG. Ce concept-car fonctionnant au gaz naturel a démontré la polyvalence du moteur Skyactiv-G. Une autre alternative était l'électrification, comme l'a montré la Mazda 3 Skyactiv-Hybrid, proposée uniquement au Japon, avec des composants hybrides du partenaire de coopération Toyota.

2018, 15 ans et toujours présente

Dans sa quatrième et actuelle génération, la Mazda 3 a été présentée en avant-première au salon de l'automobile de Los Angeles en novembre 2018, et son lancement commercial a eu lieu au printemps 2019. Inspirée du concept-car, Kai Concept, elle est le premier modèle Mazda à inaugurer l'évolution du design Kodo avec sa carrosserie lisse et sculpturale, mais aussi la première Mazda 3 à présenter une différenciation visuelle claire entre la Mazda 3 sportive à cinq portes à hayon et la Mazda 3 Fastback à hayon.

Une nouveauté particulière est le moteur e-Skyactiv X: un moteur essence innovant avec allumage par compression SPCCI et le système hybride Mazda M, qui vise à combiner les avantages des moteurs diesel et essence.

Pour célébrer le centenaire de Mazda Motor Corporation en 2020, une édition spéciale Mazda3 100TH ANNIVERSARY a été lancée. Basée sur le niveau d'équipement le plus élevé, elle rappelait par ses couleurs, peinture à effet nacré Snowflake White et intérieur bordeaux, la première voiture de tourisme Mazda de 1960, le coupé R360.