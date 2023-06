Les Toyota GR86 et GR Supra sont deux voitures de sport dont l'héritage remonte à plusieurs décennies. La Supra, bien sûr, existe depuis le début des années 1980 et a atteint son apogée pour les passionnés avec l'emblématique quatrième génération au milieu des années 1990. Et même si les deux voitures ne partagent pas techniquement le même nom, la GR86 doit remercier la Sprinter/Corolla AE86 pour ses 10 ans d'existence. Les deux voitures feront leur apparition en 2024 avec des packs honorant cette longue lignée.

La nouvelle finition 45th Anniversary Edition de la Supra rend hommage à la marque dans son ensemble, mais plus particulièrement à la MkIV avec certaines de ses caractéristiques uniques. La peinture Mikan Blast, qui signifie orange en japonais - le fruit, pas la couleur - est un clin d'œil subtil à la MkIV. Elle est similaire à la Plasma Orange Edition commercialisée à l'étranger et, bien que Toyota ne l'admette pas, les designers se sont probablement inspirés de la Supra de Paul Walker dans "Fast And The Furious".

Des jantes noires de 19 pouces, un ensemble de graphismes noirs le long des panneaux de porte et un aileron arrière réglable peint en noir brillant s'ajoutent à la peinture orange. L'aileron est un autre clin d'œil subtil à la Supra MkIV, même s'il est de taille modeste par rapport à l'original.

Les acheteurs peuvent ajouter le pack 45th Anniversary Edition à la Supra 3.0 Premium avec la boîte automatique à huit rapports ou la boîte manuelle à six rapports. Le six cylindres en ligne de 3,0 litres turbocompressé développe toujours 382 chevaux.

La Toyota GR86 Trueno Edition nous ramène en 1984 avec un look bicolore noir et blanc qui rend hommage au Sprinter Trueno original - ou AE86 - une voiture rendue célèbre grâce à son rôle principal dans l'anime Initial D. La 86 est également équipée de nouvelles jantes de 18 pouces, de badges "Trueno" sur les pare-chocs avant et arrière, et d'un ensemble de graphismes noir mat sur les panneaux de porte, assortis à son capot noir mat.

Mais contrairement à la Supra, le GR86 bénéficie de quelques améliorations en termes de performances. Le Pack Performance fera son apparition en 2024 sur l'édition Trueno et ajoutera des amortisseurs Sachs améliorés et des freins Brembo. Le Pack Performance est de série sur l'édition Trueno, mais les propriétaires des modèles GR86 2022 et 2023 peuvent également monter l'option sur leur voiture.

Le GR86 à boîte manuelle est également doté d'une nouvelle suite de sécurité active pour 2024, qui comprend le freinage d'urgence automatique, le régulateur de vitesse adaptatif, l'avertisseur de sortie de voie et l'aide à l'allumage des feux de route.

Galerie: 2024 - Toyota GR86 Trueno Edition

3 Photos

Ces voitures de sport en édition spéciale auront un nombre limité d'exemplaires, il faut donc les acheter tant qu'il est possible de le faire. Toyota indique qu'elle ne construira que 900 exemplaires de la Supra 45th Anniversary Edition - la moitié en orange Mikan et l'autre moitié en blanc Absolute Zero - tandis que le GR86 Trueno ne sera produit qu'à 860 exemplaires. Ces deux voitures seront disponibles au cours de l'hiver, mais aucun prix n'a encore été communiqué.