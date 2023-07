Lotus est présent pour l’édition 2023 du Goodwood Festival of Speed qui a débuté depuis le jeudi 13 juillet. Le constructeur a prévu d’aménager son plus grand stand depuis ses débuts au festival et on apprend à présent que la Lotus Emira, et ses quatre cylindres, fera ses débuts en public. Ce sera l'une des quatre Lotus à s'attaquer au célèbre parcours.

Lotus va commencer les livraisons de l'Emira à moteur Mercedes-AMG plus tard cette année. La voiture est apparue la première fois en 2021 avec deux moteurs à disposition : un V6 suralimenté de Toyota et un quatre cylindres turbocompressé d'AMG. Les deux unités développent respectivement 400 et 360 chevaux.

Une panoplie de moteurs

L'Emira est la dernière voiture à combustion de l'entreprise, qui comble le vide laissé par le départ à la retraite des Elise, Exige et Evora. Le moteur quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres peut propulser la voiture à 100 km/h en 4,4 secondes, avec une vitesse de pointe de 290 km/h.

L'Emira à moteur V6 arrivera au troisième trimestre 2023 en temps que première édition, mais le choix de la transmission limitera le moteur de 3,5 litres. La boîte de vitesses automatique diminue la vitesse de pointe à 272 km/h, avec un 0 à 100 km/h réalisé en 4,6 secondes. La version équipée d'une boîte manuelle peut atteindre les 290 km/h et sprinter de 0 à 100 en 4,2 secondes.

Quoiqu’il en soit, si vous n’avez pas à emprunter l’autoroute allemande ou si vous n’avez pas de circuit près de chez vous, ces spécifications importent peu finalement. L’Emira V6 First Edition sera mise en vente à partir de 94 000 euros.

Un festival de nouveautés à Goodwood

L'Eletre et l'Evija seront également présentes à Goodwood. Les livraisons du crossover électrique débuteront, par ailleurs, bientôt au Royaume-Uni et en Europe.

Lotus travaille dur pour réorganiser sa gamme, et Goodwood est un endroit idéal pour le montrer. Le constructeur automobile tente d’élargir davantage son catalogue à l'ère des véhicules électriques, en préparant la berline électrique Type 133, déjà aperçues lors de ses phases de tests. Elle aurait jusqu'à 905 chevaux, tout comme l’Eletre R.

Le Goodwood Festival of Speed est devenu un lieu populaire pour les constructeurs automobiles quant il s’agit de dévoiler de nouvelles voitures et les nouveaux concepts, et l'événement de cette année ne compte pas déroger à la règle. La Hyundai Ioniq 5 N et la Caterham Project V feront leur apparition tout comme la voiture de course LMDh de Lamborghini fera et le concept AIM EV Sport 01, dévoilé plus tôt cette semaine.