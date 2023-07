Caterham a dévoilé à l'occasion du Goodwood Festival of Speed, la Project V, une nouvelle voiture de sport entièrement électrique. Comme la Seven, roadster basé sur la Lotus Seven originale, la Project V est une voiture de sport légère à propulsion arrière. Mais contrairement à la Seven, elle est entièrement électrique et pourrait arriver sur le marché dès la fin de l'année 2025.

Conçu par Anthony Jannarelly, le nouveau designer en chef de Caterham, la Project V a été conçue dès le départ comme un véhicule électrique. La puissance provient d'un moteur de 200 kW monté sur l'essieu arrière et associé à une batterie lithium-ion USOC de 55 kWh, ce qui lui confère une puissance de 268 ch et une autonomie estimée à 400 km. Elle peut également se recharger de 20 à 80% en 15 minutes à l'aide d'un chargeur rapide à courant continu de 150 kW.

Conformément à la philosophie de conception minimaliste de Caterham, la Project V est simple et légère, pesant environ 1200 km. Construite autour d'un châssis composite en fibre de carbone et en aluminium, elle utilise une suspension avant et arrière à double triangulation entièrement réglable et une direction assistée électriquement. Caterham estime que le coupé passera de 0 à 100 km/h en moins de 4,5 secondes et qu'il atteindra une vitesse de pointe de 240 km/h.

La voiture de démonstration utilise une disposition unique des sièges 2+1 avec une configuration 2+2 en option. Selon Caterham, cette disposition optimise le confort du passager arrière et offre une plus grande souplesse d'utilisation. À l'avant, le tableau de bord est d'un minimalisme rafraîchissant, avec deux indicateurs numériques ronds placés devant le volant. Une série d'interrupteurs à bascule montés au bas de la console centrale permettent au conducteur de basculer entre les modes Normal, Sport et Sprint, qui ajustent l'accélération, la suspension et la direction. Le système d'infodivertissement est simple et intuitif, et il est doté d'une fonction miroir pour smartphone.

Selon Bob Laishley, PDG de Caterham Cars Ltd, la Project V est plus qu'un project-car. L'équipe de développement a mené des études d'ingénierie et de faisabilité de la production tout au long du processus de développement.

"La Project V répond à notre ambition de développer durablement l'entreprise et d'explorer simultanément l'électrification. Sous réserve des prochaines phases de développement et des capacités techniques, la Project V pourrait être mis sur le marché vers la fin de l'année 2025 ou au début de l'année 2026."

Quant à la Seven actuelle, Laishley a ajouté que la Project V ne la remplaçait pas, mais la complétait.

"Nous pensons qu'en conservant les valeurs fondamentales de Caterham, ce projet séduira à la fois notre clientèle existante et attirera de nouveaux fans de la marque. En utilisant un style de carrosserie coupé plus pratique et en exploitant les avantages de l'emballage d'un véhicule électrique, il s'agit d'une voiture qui fonctionne aussi bien pour les trajets vers les magasins ou l'école que pour les sprints du dimanche matin."

La Project V rejoindra des véhicules tels que la Pininfarina Battista Edizione Nino Farina, le concept MG EX4 et de nombreux autres VE au Festival de Goodwood 2023.