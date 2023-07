L'édition 2023 du Goodwood Festival of Speed, prévue au Royaume-Uni du 13 au 16 juillet, est également l'année du 30e anniversaire du plus important événement de sport automobile dédié aux voitures historiques, aux voitures de course et aux dernières innovations sur le marché.

Cette année, c'est Porsche qui est à l'honneur et qui est prête à présenter certains des modèles les plus emblématiques de ses 75 ans d'histoire. Mais sur le circuit du West Sussex, de nouvelles voitures sont également prêtes à être dévoilées, et ce sont de véritables " joyaux ".

Dans les espaces d'exposition Supercar Paddock et First Glance Paddock, plus de 100 voitures sont prêtes à faire leurs premières armes, dont certaines en première mondiale. Découvrez dans cette liste quelles sont les nouveautés les plus attendues à Goodwood.

Aston Martin

Aston Martin ne fait pas encore partie des exposants officiellement annoncés à Goodwood, mais selon Automotive News, le constructeur britannique profitera de l'événement pour présenter en avant-première sa nouvelle DB12.

Aston Martin DB12

Le nouveau coupé GT 4,0 litres V8 biturbo de 680 ch ne manquera pas d'envoûter les milliers de passionnés qui se pressent chaque année sur les pelouses du circuit de Goodwood et de ses environs.

BMW

BMW présentera la nouvelle BMW Série 5 et sa version électrique i5 au Festival de vitesse de Goodwood 2023, pour leur première au Royaume-Uni, mais surtout pour leurs débuts sur la célèbre colline.

BMW i5

En outre, BMW expose de nombreuses autres nouveautés, comme elle l'a fait il y a un mois à la Villa d'Este. Les différentes BMW 3.0 CSL, M3 CS, M2, XM Label Red et i7 M70 xDrive seront donc à l'honneur.

Caterham

Double première mondiale pour Caterham, la petite marque britannique historique qui a toujours été liée à la construction de l'héritière de la Lotus Seven. Ce n'est pas un hasard si la première nouveauté est la Caterham Electric Seven, la première version 100 % électrique de l'historique biplace britannique qui ne pèse que 700 kg, développe une puissance de 243 ch et accélère de 0 à 100 km/h en 4 secondes.

Caterham Electric Seven

Le deuxième lancement est le concept Caterham Project V, un aperçu d'une voiture de sport électrique avec une carrosserie fermée et des roues couvertes avec une carrosserie créée par Italdesign. L'objectif ambitieux de Caterham est de produire mille Project V par an.

Caterham Project V, il render

Genesis

Genesis, la marque de luxe de Hyundai, déjà commercialisée sur certains marchés du Vieux Continent, présente deux premières Européennes. La première est le Genesis GV80 Coupe Concept déjà admiré au dernier New York Motor Show.

Genesis GV80 Coupé Concept

En provenance directe du Salon de Los Angeles, le concept Genesis X Convertible, une découverte luxueuse qui préfigure un modèle Genesis de niche.

Hyundai

La nouvelle création de Hyundai pour le Goodwood Festival of Speed 2023 s'appelle la Ioniq 5 N et elle s'attaquera à la fameuse "Colline" pour ravir les amateurs de vitesses électriques. Il s'agit en fait de la version sportive de la voiture électrique coréenne, qui a été testée au Nürburgring et qui disposera d'une puissance d'environ 600 ch et d'une boîte de vitesses e-Shift N qui imite la boîte automatique à double embrayage à 8 rapports.

Hyundai Ioniq 5 N, il teaser

Hyundai devrait également réserver d'autres surprises aux visiteurs de Goodwood, avec des nouveautés qui n'ont pas encore été annoncées, mais qui ne manqueront pas d'être intéressantes.

Ineos

Ineos Grenadier évolue comme l'a promis son créateur, Sir Jim Ratcliffe, en présentant sa version à pile à hydrogène à Goodwood 2023. Pour la première fois, nous pourrons voir et toucher le tout-terrain britannique alimenté par une pile à combustible, dans le cadre d'un accord avec Hyundai dérivé de celui du Nexo.

Ineos Grenadier Hydrogen

Mais ce n'est pas tout. Goodwood 2023 est également le théâtre des débuts officiels du Grenadier Quartermaster, la variante pick-up à double cabine, qui participe également au contre-la-montre pour célébrer le 75e anniversaire de la veste Trialmaster de Belstaff, qui a donné son nom à l'une des versions du tout-terrain.

Il teaser del Grenadier Quartermaster, la variante Double Cab Pick-Up del fuoristrada inglese

McMurtry

S'il est une voiture dont l'histoire est inextricablement liée à Goodwood, c'est bien la McMurtry Spéirling, l'Hypercar électrique compacte britannique qui a remporté la course de côte de Goodwood en 2022 avec un temps record de 39,08 secondes, le plus rapide jamais réalisé sur la célèbre course de côte.

McMurtry Spéirling Pure

Cette année, c'est au tour de la McMurtry Spéirling Pure, un prototype de la version de production qui sera construite à 100 exemplaires avec un prix d'environ 1,1 million d'euros.

MG

La marque britannique MG joue à domicile à Goodwood, en faisant ses débuts devant le grand public de sa Cyberster, le spider électrique avec un ou deux moteurs jusqu'à 335 ch et qui coûtera l'équivalent de 63 000 euros au Royaume-Uni.

MG Cyberster

Parmi les autres nouveautés, citons la variante sportive à deux moteurs de la MG4 appelée XPower, qui développe 449 ch et sera commercialisée dès l'été, ainsi qu'un concept électrique dont le nom de code est MG EX4.

Porsche

Porsche compte sur sa 718 Spyder RS pour impressionner le public de Goodwood avec sa dernière voiture de sport à moteur central à essence. Cette nouveauté de 500 ch ne manquera pas d'enflammer les esprits des passionnés lors de son ascension de la "colline".

Porsche 718 Spyder RS

Pour sa deuxième apparition publique, après les 24 heures du Mans, la Porsche Mission X célébrera comme il se doit le 75e anniversaire de la marque et préfigurera la prochaine Hypercar électrique de Zuffenhausen.