La MG Cyberster a fait ses débuts lors du salon Auto Shanghai 2023 en avril dernier, à l'époque, le véhicule électrique décapotable avait été présenté sous une forme proche de celle de la production. Aujourd'hui, le constructeur annonce qu'il amènera le véhicule électrique au Goodwood Festival of Speed 2023, où il fera des apparitions en pistes.

MG sera présent au FoS avec un stand où le Cyberster sera exposé pour que les visiteurs puissent examiner de près son extérieur et son intérieur. Un autre exemplaire du roadster électrique s'attaquera à l'emblématique course de côte. En fait, le véhicule effectuera deux ascensions de la colline lors de chacune des journées du festival.

Galerie: 2024 MG Cyberster Roadster

11 Photos

"Nous sommes ravis de revenir au Festival of Speed avec une première mondiale. Le Cyberster marque le retour tant attendu de MG à la production de voitures de sport et nous sommes prêts à partager cet avenir passionnant avec ce véhicule électrique performant et technologiquement avancé. Deux autres lancements sont prévus, tous deux démontrant la volonté de MG de créer des voitures électriques attrayantes et exaltantes", déclare Guy Pigounakis, directeur commercial de MG.

Il s'avère que MG a prévu deux autres lancements pour le FoS 2023. Pour l'instant, l'entreprise ne souhaite pas partager plus d'informations - plus de détails seront fournis sous peu - mais la marque affirme que les deux voitures seront entièrement électriques. L'un des prototypes, dont le nom de code est EX4, est "un concept spectaculaire conçu et construit en Grande-Bretagne", tandis que l'autre sera disponible à la vente plus tard au cours de l'été de cette année.

Pour en revenir au Cyberster, MG n'a pas encore révélé les chiffres définitifs de la puissance et des performances du roadster, mais nous savons, grâce à des fuites, qu'il y aura trois versions différentes. Le modèle d'entrée de gamme sera équipé d'un moteur unique, tandis que deux variantes à double moteur le surplomberont. Le modèle phare de la Cyberster sera équipé d'un moteur électrique de 201 chevaux (150 kilowatts) à l'avant et d'un autre moteur arrière de 335 chevaux (250 kW) pour une puissance combinée de 530 chevaux (395 kW).

La Cyberster devrait être commercialisée au Royaume-Uni et en Europe au cours de l'été 2024.