La marque MG se taille lentement un espace dans le paysage automobile ces années grâce à deux particularités : l'attrait d'une marque historique, avec près de 100 ans d'histoire ainsi qu'une compétitivité qui s'annonce élevée même sur les modèles électriques.

Pour 2023, le seul lancement déjà confirmé est celui de la version haut de gamme de la MG4 compacte, qui disposera de deux moteurs et d'une batterie améliorée, mais si l'on considère que l'entreprise prévoit d'avoir porté son offre à 10 modèles d'ici 2025 et que nous en sommes aujourd'hui à cinq, il est peu probable qu'elle se limite à cela. Voici ce qu'elle pourrait décider de nous montrer au cours des 13 prochains mois.

Les innovations de MG pour 2023

MG4 Long Range

Pour l'instant, la seule certitude pour 2023 est l'élargissement de la gamme de la MG4 avec la version haut de gamme à deux moteurs. Il sera associé à une batterie plus importante, d'une capacité de 77 kWh, et aura une puissance maximale de 400 ch et une autonomie de plus de 500 km.

MG4

La période de lancement indicative est l'été, il est donc plausible que le modèle soit dévoilé et puisse être commandé à la fin du printemps. Sur la base du tarif actuel de la MG4, ce modèle haut de gamme devrait avoir un prix de départ légèrement inférieur à 40 000 euros.

Nom MG4 Longue portée Carrosserie Berline/crossover 2 Moteurs Électrique Date d'arrivée Deuxième semestre 2023 Prix À partir d'environ 39 000 EUR (indicatif)

La volonté de SAIC de faire de MG une marque très compétitive sur le marché de la voiture électrique pourrait pousser le géant chinois à étendre la gamme vers le bas. Ce qui devient de plus en plus rare, en fait, ce sont les modèles abordables à l'extrémité la plus populaire du marché, où il est difficile de proposer des voitures électriques à des prix comparables à ceux des voitures traditionnelles, et même ces dernières deviennent de plus en plus rares et chères.

Roewe Clever

Si l'on s'intéresse à la production destinée au marché domestique, et notamment à la gamme Roewe, dont sont issus certains des modèles européens rebaptisés MG, on trouve également une "supermini " électrique baptisée Clever, qui pourrait se positionner en bas de la gamme. Long d'un peu plus de trois mètres, elle est équipé d'un moteur de 37 kW et d'une batterie de 27 kWh promettant une autonomie de plus de 250 km.

Nom MG1/MG2 (non officiel) Carrosserie Voiture de ville Moteurs Électrique Date d'arrivée / Prix /

MG SUV-Coupé

La deuxième hypothèse pour la prochaine nouveauté MG est un modèle qui pourrait renforcer la présence de la marque sur le segment des SUV compacts, mais toujours alimentés par batterie. Cette catégorie est en effet le cœur du marché, et comme le montrent les constructeurs historiques (Audi Q4 Sportback, mais aussi Skoda Enyaq Coupe) et les nouveaux venus (Aiways U6), les variantes sportives sont souvent les premières à être étudiées afin de consolider l'offre.

Roewe R ES33 concept

Plusieurs hypothèses sont possibles : il pourrait s'agir d'un modèle dérivé de la gamme MG, comme la MG One, ou plus probablement comme le Roewe R ES33, un concept de 2021 qui préfigurait précisément cette évolution de la famille Marvel R.

Nom MG Marvel R Sport (nom fictif) Carrosserie SUV-Coupé Moteurs Électrique Date d'arrivée / Prix /

MG Roadster

L'arrivée de la voiture de sport électrique à deux places a en fait été confirmée il y a quelque temps pour 2024, l'année où MG fêtera son 100e anniversaire avec ce même modèle, donc pour le lancement il n'y a pas de doutes particuliers. Cependant, lors de la présentation de la MG4, l'entreprise a montré des images fugaces qui montrent clairement que la voiture est maintenant presque prête, et il n'est pas exclu qu'elle commence à la montrer dès la fin de 2023.

MG Cyberster, croquis de la version de production

MG se veut une marque abordable, mais ce modèle, anticipé par le concept Cyberster, sera également axé sur la performance, avec l'ambition de devenir un concurrent possible du Tesla Roadster.