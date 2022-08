Voici une vidéo qui semble être arrivée un peu rapidement sur YouTube, en témoigne la qualité, mais il semblerait bien qu'il s'agisse du teaser officiel pour l'annonce d'un nouveau modèle chez MG. Comme vous pouvez le constater sur la vidéo ci-dessous, MG annonce le retour d'un roadster, un roadster qui viendra donc s'immiscer dans une gamme majoritairement constituée de SUV.

Le roadster devrait faire son apparition pour le centenaire de la marque, car même si MG est passé sous pavillon chinois, le constructeur britannique ne compte pas tirer un trait sur son illustre passé. Et le roadster électrique qui s'apprête à être révélé en est le meilleur exemple.

Les détails autour de ce modèle ne sont pas encore connus, mais selon plusieurs déclarations officielles, nous assisterons bientôt au "retour d'une légende".

Comment a-t-il évolué avec son temps ?

Le MG Cyberster a été présenté sous la forme d'un concept en 2021 et a depuis subi quelques modifications, perdant sa silhouette de speedster au profit d'un toit en tissu plus pratique qui s'abaisse électriquement. De plus, d'après les dernières images, il semblerait que les portes à ouverture en élytre aient été conservées.

Les images du brevet jointes ci-dessous révèlent que le roadster sera plus grand que le Cyberster original, avec des jantes plus petites et des pneus plus larges. Pour se conformer à la réglementation, la version de série sera un peu plus consensuelle esthétiquement parlant, notamment au niveau de la face avant.

La concurrence ?

Le roadster devrait être basé sur une plateforme dédiée aux voitures électriques et offrir une autonomie de 800 km, avec un 0 à 100 km/h abattu en moins de trois secondes. MG a également promis que le Cyberster ouvrirait la voie à un modèle de production à un prix compétitif par rapport à la gamme de voitures de sport actuelle.

En ce qui concerne la concurrence, le Cyberster est présenté comme l'anti-Tesla Roadster, ou encore un rival de modèles comme la Mazda MX-5 et la Toyota GR86 ; cependant, Mazda a déclaré que la MX-5 de prochaine génération conservera un moteur thermique, tandis que le Tesla Roadster sera nettement plus cher. Sans compter que ça fait déjà quelques années que nous l'attendons, et il n'a toujours pas pointé le bout de son nez.