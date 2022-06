Voici un nouveau modèle que l'on n'attendait pas forcément. En effet, MG est revenu en France avec une gamme de produits électrifiés. Seul l'EHS bénéficie d'une motorisation hybride rechargeable, tous les autres produits étant des modèles 100 % électriques (ZS EV, Marvel R et MG5).

Pour ajouter une nouvelle corde à son arc, et certainement augmenter encore un peu plus sa part de marché, MG lance un ZS 100 % thermique avec deux motorisations essence. Une décision qui va globalement à contre-courant de la politique de la marque en Europe, mais les chiffres de ventes devraient sans doute lui donner raison, notamment avec un prix défiant pratiquement toute concurrence.

Quelques menus changements par rapport au ZS EV

Le ZS thermique bénéficie d'un design très proche de son cousin électrique. Seules quelques différences esthétiques mineures sont à noter. La grille de calandre est nouvelle et n'est plus pleine, pour d'évidentes raisons de refroidissement du moteur. Les boucliers avant et arrière ont été légèrement redessinés et de nouvelles jantes de 17 pouces ont été ajoutées. Six teintes sont proposées au nuancier, identiques au MG ZS EV avec en supplément une teinte de carrosserie exclusive "Hoxton Orange", la peinture présente sur le modèle en photo.

À l’intérieur, c'est un quasi copié/collé du ZS EV. Malheureusement, le nouveau système iSMART inauguré sur le ZS EV restylé n’est pas disponible sur le ZS thermique, le système sera repris du ZS 1ère génération. Apple CarPlay et Android Auto sont toujours disponibles sur un écran de 10,1 pouces.

Deux "petits" moteurs essence au programme

Deux moteurs essence sont proposés : un bloc 1,5 litre atmosphérique de 106 ch et 141 Nm de couple indexé à une boîte manuelle à cinq rapports, et un petit 1,0 litre T-GDI de 116 ch et 160 Nm couplé à une boîte manuelle à six rapports. Les deux motorisations rejettent 149 g/km de CO 2 , elles sont donc assujetties à un malus de 898 euros.

De base, le MG ZS débute à partir de 16 990 euros avec le niveau "Comfort" et le plus petit moteur. Il passe a 18 990 euros avec la finition "Luxury", et 20 490 euros avec le plus "gros" moteur et la finition "Luxury".

Comfort

Aide au démarrage en côte

Airbags frontaux et latéraux

Capteurs de stationnement arrière

Régulateur de vitesse

Apple CarPlay et Android Auto

Écran tactile 10,1 pouces

Radio AM/FM/DAB+ et Bluetooth

4 haut-parleurs avec ports AUX/USB

Ordinateur de bord 3,5 pouces

Feux de jour à LED

Feux arrière à LED

Capteur de luminosité

Fonction "Coming / Leaving Home"

Teinte de carrosserie "Arctic White"

Jantes alliage 17 pouces "Typhoon"

Rails de toit

Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants

Climatisation manuelle

Volant gainé de cuir

Siège conducteur réglable dans 6 directions

Siège passager avant réglable dans 4 directions

Sellerie en tissu

Banquette arrière rabattable 40/60

Vitres électriques

Luxury (Comfort +)