La gamme MG s'étoffe à vitesse grand V. Après le lancement du premier break 100 % électrique baptisé MG5 et l'arrivée de nouvelles motorisations essence pour le ZS, MG présente la MG4 Electric, une compacte électrique qui arrivera sur nos routes à la fin de l'année 2022.

Le suffixe "Electric" laisse présager qu'il y aura peut-être d'autres motorisations (thermiques ?) à l'avenir, la firme sino-britannique ayant récemment changé son fusil d'épaule en Europe en proposant des versions essence sur le ZS. Au lancement de la marque en Europe en 2018, celle-ci nous avait pourtant assurés qu'il n'y aurait aucun modèle thermique badgé MG commercialisé sur le Vieux Continent.

La MG4 Electric est basée sur une nouvelle plateforme modulaire MSP (Modular Scalable Platform) développée en interne par SAIC Motor, la société mère de MG. Deux batteries seront disponibles : 51 et 64 kWh, offrant respectivement 350 et 450 km d'autonomie avec une seule charge selon le cycle WLTP. MG ne donne pas encore d'indications concernant les puissances de recharge.

La marque précise que d'autres variantes sont prévues, notamment une version équipée d’une transmission intégrale. Pour la plus grande batterie, le moteur électrique développe une puissance maximale de 204 ch uniquement au niveau de l'essieu arrière. La version à batterie de 51 kWh propose quant à elle 170 ch. La MG4 Electric accélère de 0 à 100 km/h en moins de 8 secondes, tandis que la vitesse maximale est limitée à 160 km/h. Des valeurs très proches de la Volkswagen ID.3.

La voiture mesure 4,29 mètres de long, 1,84 mètre de large et 1,50 mètre de haut. Esthétiquement, la MG4 Electric puise son inspiration un peu partout. Les plus imaginatifs reconnaîtront, par exemple, les optiques avant de la nouvelle Chevrolet Corvette, tandis que la partie arrière fait étrangement penser à la Hyundai i20. De profil, la silhouette étrangement "SUV-isée" avec une garde au sol drôlement haute pour une compacte, ressemble à celle d'un Peugeot 2008, surtout avec cette ceinture de caisse très marquée.

La nouvelle architecture modulaire offre de nombreux avantages en termes de flexibilité, d’optimisation de l'espace, de sécurité, d'expérience de conduite, de gain de poids et de technologies avancées selon MG. Sa conception convient à des empattements allant de 2,65 mètres à 3,10 mètres, laissant ainsi présager l'arrivée de nouveaux modèles, plus petits et plus grands, reposant sur cette même plateforme. Grâce à cette conception, il est théoriquement possible d’utiliser facilement des batteries allant de 40 kWh à 150 kWh et une architecture allant de 400 à 800 Volts pour permettre une recharge plus rapide.

Cette nouvelle plateforme embarque également une technologie de batterie "One Pack". Grâce à la disposition couchée des éléments de la batterie, la hauteur minimale de la batterie peut atteindre une valeur record de 11 cm, améliorant considérablement l'utilisation de l'espace. Associée à la nouvelle conception du système de refroidissement, la batterie "One Pack" offre trois avantages selon MG : une intégration ultra-élevée, une durée de vie ultra-longue et une sécurité "zéro emballement thermique".

La MG4 Electric arrivera en concession à la fin de l'année 2022. Les prix seront connus ultérieurement. Comme d'habitude avec MG, ils devraient être assez contenus et le prix de départ devrait se situer autour de 27 000 euros.