MG, c'est la marque qui affiche l'une des plus belles croissances en Europe, malgré le contexte actuel. La firme sino-britannique, qui vend actuellement uniquement des SUV et un break (et bientôt une compacte) en Europe, va bientôt faire écho à son illustre passé en présentant prochainement un roadster.

Si cette information a déjà été confirmée par le constructeur, des brevets de la voiture viennent de fuiter sur la toile. Ce modèle, qui devrait s'appeler "Cyberster", devrait être présenté l'année prochaine pour une arrivée sur nos routes en 2024.

Un roadster électrique

Comme énoncé plus haut, le Cyberster est évoqué depuis un certain temps et il ne s'agit pas d'un nouveau projet. Après avoir dévoilé un premier concept au salon de Shanghai en avril 2021, la marque a confirmé l'arrivée de ce modèle en février dernier en dévoilant un nouveau prototype légèrement différent du concept présenté un an plus tôt.

Il y a quelques jours, MG a déclaré avoir déposé les derniers brevets de sa voiture, qui devrait alors être prête à commencer ses premiers essais sur route prochainement.

Une voiture de sport évocatrice

Comme nous pouvons le voir sur les dessins, la nouvelle MG Cyberster devrait être une voiture de sport compacte dotée de deux places, dont les lignes s'inspirent de la Jaguar F-Type et de la BMW Z4 de dernière génération. MG devrait proposer son modèle en cabriolet, mais aussi en version coupé.

Aucune information n'a encore fuité concernant le groupe motopropulseur. Celui-ci devrait être 100 % électrique et garantir un 0 à 100 km/h en seulement trois secondes et une autonomie maximale de 800 km. Des chiffres ambitieux qui devraient aller de pair avec une nouvelle technologie de batteries sans doute. Réponse d'ici un à deux ans.