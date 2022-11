Rimac l'a annoncé en 2018 et c'est désormais officiel : la Nevera est (vraiment) la voiture électrique la plus rapide de la planète !

Après des essais et des simulations réalisés en laboratoire, c'est sur la piste d'essai d'Automotive Testing Papenburg que l'hypercar croate a confirmé l'incroyable vitesse de pointe de 412 km/h sans aucune modification, avec les réglages de la voiture de série.

Le circuit de Papenburg, en Allemagne, se compose de deux lignes droites de 4 km chacune et est l'un des rares au monde à se prêter à un tel test. Au volant de la Nevera, Miro Zncevic, chef de la division des essais de Rimac, a poussé les quatre moteurs électriques à leur limite.

Le pilote d'essai a sélectionné le mode de conduite le plus extrême de la Rimac, optimisant l'aérodynamique et la rigidité de la configuration et tirant le meilleur parti de l'adhérence des pneus Michelin Cup 2R. Naturellement, compte tenu des vitesses pratiquées, toute la tentative de record a également été suivie par les techniciens de Michelin, qui ont constamment contrôlé l'état et la condition des pneus.

Il convient toutefois de noter que les heureux propriétaires de la Rimac, d'une valeur de 2 millions d'euros, ne seront jamais en mesure d'égaler ce record. Ou du moins, pas sans avoir demandé au préalable le "consentement" de l'entreprise.

Les voitures Nevera quittent l'usine de Zagreb avec une vitesse maximale limitée électroniquement à 352 km/h, mais les propriétaires peuvent demander à retirer le limiteur lors de certains événements spéciaux. Toutefois, cela n'est possible que dans certains cas (par exemple, une météo favorable et une piste adaptée à certaines vitesses) et uniquement en présence de l'équipe Rimac.

En revanche, au quotidien, ceux qui conduisent une Nevera peuvent se "contenter" de l'époustouflant sprint de 0 à 100 km/h en 1,9 seconde, et de la puissance donnée par les 1 914 ch. Suffisant non ?