La Rimac Nevera n'est pas seulement rapide, elle est d'un tout autre genre. Au cours de la Monterey Car Week, le constructeur automobile nous a gracieusement confié les clés de son hypercar électrique pour une rapide balade de 30 minutes sur la colline de Laguna Seca.

Nous étions à la fois excité et intimidé. Quand on a vu certaines vidéos des performances de la voiture, et quand on se souvient de certaines histoires avec les premiers prototypes, on est en droit de se demander: "Va-t-elle me sortir moi aussi de la route en haut d'une falaise ?" (rapport à l'accident de Richard Hammond lors d'une course de côte). Heureusement, ce n'est pas le cas.

Une partie du charme de la Rimac Nevera, aussi rapide soit-elle, est que vous pouvez théoriquement conduire cette voiture tous les jours. Il ne s'agit pas d'une bête crachant du feu construite pour la piste (en fait, il n'y a pas de feu du tout). Bien sûr, sa batterie de 120 kWh et ses quatre moteurs électriques lui confèrent la plus grande puissance de toutes les voitures de série actuellement en circulation : 1914 chevaux et 2360 Nm de couple. Mais à part les caractéristiques techniques, tout ce qui concerne cette voiture est plutôt discret.

Le design n'a rien d'ostentatoire, hormis les pans de fibre de carbone et les portes qui s'envolent vers le ciel lorsque vous les ouvrez. La face avant de la Nevera est élégante et sans prétention, tandis que la partie arrière est anguleuse, mais elle ne présente pas vraiment d'angles intéressants.

Il en va de même quand on rentre à l'intérieur. Il y a un gros écran tactile dans la console centrale comme dans la plupart des voitures modernes, beaucoup de cuir, et le volant est jonché de commandes audio et d'info-divertissement. Même les sièges ne donnent pas l'impression d'être d'un autre monde : deux baquets en Alcantara bien rembourrés, plutôt confortables, avec un solide soutien dorsal.

Assis à ma droite, Miro Zrncevic, le pilote de développement en chef de Rimac, travaille sur la Nevera depuis le premier jour et sait exactement ce dont cette voiture est capable. Et avant même que nous ne sortions de l'allée, il nous dit d'appuyer sur le champignon.

"Écrase la pédale", dit Zrncevic.

On ne voulait pas paraître trop timide, alors on a enfoncé l'accélérateur jusqu'aux trois quarts du plancher avant que notre cerveau nous dise de freiner. Il n'était même pas encore à pleine puissance, et pourtant, aucun autre véhicule que nous avons pu tester n'a quitté la ligne de départ comme ça. Des papillons dans l'estomac, la mâchoire serrée, on écrase la pédale pour mettre en marche les freins Brembo en carbone-céramique de 15,4 pouces et ralentir la Nevera.

La Rimac Nevera s'élance à 60 miles par heure (96 km/h) en un temps ahurissant de 1,85 secondes. Et même là, Rimac affirme qu'il y a de la place pour l'amélioration. Les forces G qui se sont exercées sur notre corps suggèrent que le temps donné pour l'accélération n'est pas surestimé, et contrairement à sa cousine la Bugatti Chiron, qui met une demi-seconde à faire tourner ses quatre turbos, la Nevera n'a pas de temps de latence ; la Rimac délivre chaque once de sa puissance disponible à la seconde où l'on en a besoin. À tout moment.

Les quatre roues gèrent le couple la plupart du temps, sauf en mode Drift, où les moteurs avant se coupent et où le conducteur peut transmettre près de 1000 ch aux roues arrière pour s'amuser à détruire les pneus. On n'a même pas osé essayer.

Deux boutons fraisés CNC sur la console centrale contrôle la puissance en fonction du mode de conduite, variant de Cruise et Range dans les réglages les plus simples aux modes Sport, Track et Drift pour les fous de performance. On a passé la plupart du trajet en mode Cruise, qui n'a libéré qu'environ les trois quarts de la puissance disponible de la Nevera. Mais un passage rapide en mode Track a suffit a confirmer qu'il y avait encore beaucoup de puissance à donner.

Mais ce système de vectorisation de couple était l'un des éléments technologiques les plus impressionnants que nous ayons vus. Après avoir acquis une certaine confiance, Zrncevic nous encourage à mettre mon pied à plat sur le sol dans les virages, ce que nous ne tenterions jamais dans aucune autre hypercar actuellement sur le marché. Avec une confiance aveugle, on s'exécute - et même avec ça, cette hypercar de 1914 chevaux n'aura pas fini sa course dans le fossé.

Le système de vectorisation de couple fait tout ce qui est en son pouvoir pour vous empêcher de perdre le contrôle. Il ajuste le degré de torsion de chaque roue jusqu'à 100 fois par seconde, de sorte que même à plein régime, la Nevera sait exactement quelle puissance produire en fonction de l'adhérence disponible.

Et même pour un véhicule de 2150 kilos, la Nevera se déplace avec une grâce exceptionnelle. Les virages sont parfaitement plats et l'adhérence est incroyable, même avec les pneus Michelin Pilot Sport 4S vendus sans ordonnance. La direction n'était peut-être pas aussi communicante que souhaitée, mais elle était quand même assez rapide et s'est bien adaptée lorsque les angles de virage devenaient plus serrés. Pourtant, cette voiture n'a jamais semblé ingérable dans les virages. Encore une fois, Rimac voulait s'assurer que ses propriétaires n'auraient pas peur de conduire cette voiture tous les jours, c'est pourquoi les nombreuses technologies de pointe en matière de suspension vous aident à rester à l'aise et à garder le contrôle.

La Nevera est le type de voiture qui transformera un non adepte des véhicules électriques en un véritable passionné des batteries. Rien de ce que nous avions conduit jusqu'à maintenant ne s'approche de ce que la Rimac peut faire en ligne droite. Les 10 années de développement pour en arriver là en valaient sans doute la peine.

Le prix, bien sûr, est à la hauteur des performances. La Nevera coûte 2 millions d'euros (environ 2 millions de dollars au taux de change actuel) et, selon Rimac, l'entreprise en construira 150 au total, la tranche de cette année étant déjà épuisée. Avec le nouveau partenariat Bugatti-Rimac qui fonctionne à plein régime, on ne peut qu'imaginer ce que la prochaine décennie apportera à cette société - presque certainement davantage de véhicules extrêmement rapides, si ce n'est plus.