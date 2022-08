Les temps d'accélération, en particulier dans le segment des hypercars, sont fous. Sur un certain nombre de véhicules de série, vous pouvez facilement atteindre les 96 kilomètres par heures (60 miles par heure) en deux secondes environ. Ce n'est pas suffisant, diront certains, et nous sommes heureux d'annoncer que les limites en termes d'accélération n'ont pas encore été atteintes. Du moins, selon un ingénieur de Rimac.

Rimac est un constructeur croate d'hypercars qui entretient des liens étroits avec Bugatti. La Nevera, le dernier et meilleur produit de la société, peut atteindre les 60 mph (96 km/h) en 1,85 seconde. Mais l'un des principaux ingénieurs de Rimac pense que les voitures de série pourrait descendre en moins d'une seconde sur le même exercice.

Lorsque The Drive a demandé à Matija Renic, ingénieur en chef des programmes de Rimac Nevera, si l'accélération de 0 à 60 mph est possible en une seconde ou moins, il a simplement répondu : "Moins d'une seconde."

On a un peu de mal à imaginer à quel point ce serait effectivement rapide. La théorie dit qu'une seconde est exactement "la durée de 9 192 631 770 périodes de la radiation correspondant à la transition entre les deux niveaux hyperfins de l'état fondamental de l'atome de césium 133".

Si vous nous permettez de mettre ce chiffre en perspective, les meilleurs sprinters humains les plus rapides ne courent que 10 mètres en une seconde lorsqu'ils sont à pleine vitesse.

Attention, nous parlons ici de véhicules de série. Les voitures de dragster peuvent le faire sur la piste avec des pneus slicks, mais il semble que la traction dans la rue sera le facteur décisif. L'hypercar électrique Nevera est très proche de cet exploit époustouflant, mais Renic affirme que le véhicule n'a pas été construit uniquement pour l'accélération. C'est bien plus que cela.

"La voiture est très rapide, honnêtement", a déclaré Renic à The Drive. "Les chiffres ici et là, nous en sommes très fiers, mais la voiture est plus que cela. Ce n'est pas un poney à un seul tour, ce n'est pas un dragster que vous emmenez sur la piste d'accélération et réalisez les meilleurs temps, et c'est tout. La voiture est en fait très, très complexe, et vous montre ce que la technologie automobile du futur peut faire. Et elle est également très utilisable et très conviviale du point de vue de l'utilisateur."