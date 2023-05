Petite, legère et avec deux sièges : voici la recette de la voiture parfaite selon Caterham. Depuis 1973, Graham Nearn, fondateur et propriétaire de Caterham Cars, a acheté les droits de production de la Lotus Seven.

La Caterham Seven est toujours restée la même, augmentant juste la puissance et par conséquent les performances. Mais à présent, l'histoire est sur le point de changer.

Selon ce qui a été déclaré à Autocar par Anthony Jannarelly, responsable du design de la société anglaise, dans un tout nouveau modèle arrivera d’ici quelques mois et le moteur à essence disparaîtra pour faire place à une traction 100% électrique.

Un demi-siècle plus tard

Ce n'est pas une vraie nouveauté : il y a quelques années déjà, lors d'une interview, Olivier Jouanne, responsable des ventes et du développement des affaires chez Caterham, évoquait des projets avec impliquants de l’électrique. C’est dorénavant une réalité, ou presque, pour un premier prototype.

Jennarelly, "père" de modèles extrêmes tels que la Lykan HyperSport (voir ci-dessus) et la Jennarelly Design-1 (voir ci-dessous), n'a pas indiqué de date précise, se limitant à parler des "prochains mois". Une nouveauté prévue pour 2023 donc, pour fêter les 50 ans de Caterham. On ne sait pas encore s'il s'agit d'un concept ou d'un prototype de pré-production.

Tout sera nouveau

Au cours de l'interview, le designer, qui travaillera avec Italdesign, n’a pas fourni de détails particuliers sur la Caterham électrique, mais a souligné qu'elle ne ressemblera en rien à la Seven. Pas de capot long, pour profiter des libertés qu'offre une plateforme électrique et pas de références à l'AeroSeven (voir ci-dessous), un concept présenté en 2013. Cependant, quelques éléments typiques resteront, comme le cockpit à 2 places et une simplicité totale. Naturellement avec légèreté.

Mais ce ne sera pas chose facile : les voitures électriques pèsent plus que leurs homologues thermiques en raison de la présence de batteries. Certes, une Caterham n'est pas née pour les longs trajets et peut se contenter d'une autonomie réduite, mais les 610 kg de la Seven 620 seront certainement dépassées et peut-être même avec une bonne marge. Pour maintenir le poids le plus bas possible, des matériaux légers tels que l'aluminium et la fibre de carbone seront utilisés. Car Jannarelly le martèle : "le principe restera la légèreté."