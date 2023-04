Pour ses 50 ans, Caterham déménage dans une toute nouvelle usine. Située à Dartford, dans le Kent, le bâtiment abritera tous les employés de production, d'ingénierie, de la section sport automobile et les commerciaux de Caterham sous un même toit. Le nouveau parc industriel s'appelle Dartford X et est situé à proximité de l'usine existante de l'entreprise.

L'installation n'est pas encore complètement terminée, mais Caterham s'attend à ce que toutes les opérations soient terminées vers la fin de cette année. Le déménagement dans un nouveau siège social fait partie du plan plus vaste du constructeur visant à augmenter sa capacité de production de 50 %, soit environ 750 voitures par an. Bien sûr, le processus continuera d’être effectué à la main. En plus d'augmenter la capacité de production, la nouvelle installation proposera également des visites d'usine, des événements spéciaux et des remises de véhicules.

Un suplus d’ambitions

"Il est normal qu'à l'occasion de nos 50 ans, nous puissions investir dans de nouveaux locaux pour faciliter nos ambitions, pour l'avenir du Seven et de la marque dans son ensemble. Le site augmente non seulement notre capacité de production, mais nous permet de faire progresser nos capacités de fabrication dans un cadre moderne. Ce sera un nouvel endroit fantastique pour la marque, nos employés et nos clients passés, présents et futurs, à visiter", commente Bob Laishley, le PDG de Caterham.

L'installation de plus de 5000 mètres carrés est construite après que les propriétaires de Caterham, VT Holdings, l’un grand groupe de développeurs automobiles et de vendeurs au Japon, aient investi plusieurs millions de dollars dans l'entreprise. Caterham construit des voitures dans le sud-est de l'Angleterre depuis son lancement initial en 1973. À ses débuts, l'entreprise était basée dans la ville de Caterham (en Angleterre) mais a déménagé à Kennet Road, à Dartford, en 1987.

Certains des produits les plus récents de Caterham incluent la Seven 340 avec des ensembles route et piste disponibles, ainsi que les Super Seven 600 et 2000 alliant style rétro et technologie moderne. Il y a aussi des rumeurs d'un véhicule tout électrique de la marque mais rien n'est encore officiel.