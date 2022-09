Caterham vient de dévoiler une nouvelle gamme de modèles historiques avec deux voitures de la gamme Super Seven. La Super Seven 600 et la Super Seven 2000 seront toutes deux vendues au Royaume-Uni et pourront être importées en France. Comme d'habitude avec Caterham, elles pourront être achetées en kit ou bien entièrement construites.

La Super Seven 600 est animée par un moteur Suzuki turbo de 0,6 litre de cylindrée développant 84 chevaux, comme sur la Seven 170. Le 0 à 100 km/h est annoncé en seulement 6,9 secondes.

Galerie: Caterham Super Seven 600

14 Photos

La version la plus puissante est équipée d'un moteur Ford Duratec de 2,0 litres développant 180 ch. Il s'agit de la même base mécanique que la Seven 360 et les deux partagent un châssis De Dion (essieu arrière rigide doté d'un carter de pont fixé au châssis permettant un gain de poids non suspendu) que l'on retrouve sur de nombreux autres modèles de la firme britannique. Le 0 à 100 km/h réclame 4,8 secondes. Les clients à la recherche de meilleures performances peuvent aussi sélectionner la suspension sport en option, avec une barre antiroulis arrière et des freins avant ventilés à quatre pistons.

Esthétiquement, les deux modèles sont une sorte de savant mélange du style des Caterham des années 1970 et 1980. Cela se voit notamment aux ailes avant évasées, cachant des roues de 14 pouces au style vintage. Les deux véhicules sont équipés de pneus Avon ZT7, d'un pot d'échappement poli, ainsi que de feux arrière à LED pour souligner leur côté plus moderne.

Galerie: Caterham Super Seven 2000

28 Photos

Une fois installé derrière le volant en cuir noir, vous remarquerez un panneau arrière recouvert de moquette, disponible en plusieurs couleurs assorties aux sièges en cuir, au tableau de bord, au tunnel de la boîte de vitesses et au soufflet de frein à main. Certaines de ces teintes sont exclusives à cette nouvelle série de Super Seven et ne sont pas disponibles pour le reste de la gamme.

Comme mentionné ci-dessus, la Super Seven 600 et la Super Seven 2000 seront toutes deux disponibles au Royaume-Uni. La Super Seven 600 débute à 29 990 livres (34 340 euros), tandis que la Super Seven 2000 démarre à 39 990 livres (45 800 euros). Les deux prix sont pour un modèle en kit.