Caterham Seven 170

Après son rachat par l'entreprise japonaise VT Holdings, Caterham fut assez discret, avec peu de présentations, eux qui étaient habitués à dévoiler régulièrement de nombreuses séries spéciales ou limitées sur des modèles déjà existants. La Seven 170 est donc le premier véhicule de l'ère Caterham sous pavillon japonais, et il se distingue notamment par des caractéristiques plutôt intéressantes.

La Seven 170 marche globalement sur les traces de la 160, avec une largeur réduite et annoncée à 1,47 mètres, soit la plus petite Seven proposée au catalogue de la marque. Et ce n'est pas forcément le fruit du hasard si Caterham propose une voiture à la taille aussi réduite maintenant, puisque cela lui permet de répondre à la réglementation Kei Cars au Japon. Selon la configuration choisie, son poids peut descendre jusqu'à 440 kilos, ce qui lui permet d'afficher un rapport poids/puissance de seulement 172 ch/tonne.

Cela nous amène donc à parler du moteur, un moteur qui, sur le papier, n'a pas l'air d'être un foudre de guerre. Mais mis en perspective avec le poids de l'engin, cela promet de belles sensations. La Seven 170 hérite d'un petit moteur Suzuki de 660 cm3 développant la bagatelle de 85 chevaux et 116 Nm de couple. Les performances sont intéressantes avec un 0 à 100 km/h abattu en seulement 6,9 secondes et une vitesse de pointe annoncée à 160 km/h. Avec des émissions de CO 2 homologuées à 109 g/km, la Seven 170 est aussi l'une des plus efficientes de la gamme.

Deux packs sont proposés : un modèle routier baptisé 170S et un autre orienté circuit nommé 170R. La voiture peut être commandée directement assemblée ou en kit. Dans le détail, la 170S est pourvue d'une boîte manuelle à cinq rapports, d'une suspension plus douce, de jantes "Silver Juno" de 14 pouces, d'un pare-brise, de protections contre la pluie, d'un habillage intérieur en cuir noir et d'un volant Momo.

La 170R se veut logiquement plus extrême avec une suspension Sport, un différentiel à glissement limité, un tableau de bord en fibre de carbone, des jantes "Black Juno" de 14 pouces, et de sièges baquets équipés de harnais quatre points. Comme la 170S, nous retrouvons une boîte à cinq rapports et le volant Momo.

La Seven 170S est commercialisée en version kit à partir de 22 990 livres (soit environ 26 800 euros), et la 170R est proposé au prix de 23 990 livres (28 000 euros). Pour un modèle directement assemblé, il faudra ajouter 2395 livres aux prix, soit environ 2800 euros.