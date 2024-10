Vous vous souvenez de la Caterham Project V ? Elle a fait ses débuts l'année dernière au Festival de vitesse de Goodwood en tant que concept car construit par Italdesign avec un poids à vide impressionnant de 1 180 kg. Ce n'était pas un simple véhicule de passage puisque la marque britannique, de niche, a de réels projets de lancement. Aujourd'hui, nous apprenons que Yamaha équipera le futur coupé électrique.

Le concept évolue désormais vers un prototype conçu par la société japonaise "Tokyo R&D". Il devrait être terminé d'ici le milieu de l'année prochaine, la production en série devant débuter en 2026. Caterham ne donne pas de détails sur le moteur électrique de Yamaha, mais nous vous rappelons que le concept Project V était un véhicule à propulsion arrière, avec 268 chevaux disponibles.

Le showcar de Goodwood avait une configuration 2+1, mais une configuration 2+2 en option a été évoquée. Caterham a vanté un 0 à 100 km/h en moins de quatre secondes et une vitesse de pointe de 230 km/h. La batterie lithium-ion de 55 kWh du coupé avait suffisamment de puissance pour parcourir 400 km dans le cycle optimiste WLTP. Le concept prenait en charge la charge CC à 150 kW pour une charge de 20 à 80 % en 15 minutes environ.

Yamaha : pas un inconnu parmi les quatre-roues

Les concepts étant généralement des diamants bruts, Caterham a emprunté des éléments à d'autres voitures pour accélérer le développement du Project V sans compromettre la qualité. Citons par exemple les sièges Maserati et l'ouverture de porte de l'Audi TT (paix à son âme). Certaines pièces facilement disponibles seront installées sur le modèle de route pour réduire les coûts.

Même si Yamaha n'a jamais construit sa propre voiture, elle n'est pas étrangère à l'industrie automobile. Au milieu des années 2010, elle nous a fait miroiter une rivale de la Miata qui n'a cependant jamais été produite en série. En remontant plus loin, elle a aidé Toyota à développer la 2000GT dans les années 1960 avant de concevoir et de fabriquer les V6 SHO et V8 SHO de Ford.

Caterham Project V, le Coupé électrique

10 Photos

L'effort le plus connu dans le monde de l'automobile est peut-être l'implication de Yamaha dans la Lexus LFA et son V10 atmosphérique. Mais la liste ne s'arrête pas là puisqu'on peut citer un V8 pour Volvo ainsi que des moteurs à quatre cylindres pour la Toyota Celica, la MR2 et la Lotus Elise. Il y a aussi eu le concept Motiv de petite taille et la supercar OX99-11, de 1992, qui devait entrer en production quelques années plus tard avec un V-12 rugissant.

De plus, Yamaha n'a pas complètement abandonné la technologie thermique. Parmi les efforts récents, citons une voiturette de golf (voir ci-dessous) et un buggy modifiés pour fonctionner avec un moteur à combustion à hydrogène.

Galerie: Yamaha Drive H2