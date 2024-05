Après 10 ans de production, la Caterham Seven 485, la dernière à moteur atmosphérique, s'apprête à faire ses adieux pour de bon. À cette occasion, le constructeur britannique a dévoilé les versions spéciales Seven 485 et 485 CSR Final Edition pour le marché européen.

Elles seront disponibles à 85 exemplaires seulement, 60 pour la première et 25 pour la seconde, avec des équipements uniques et des coloris dédiés. Découvrez tous les détails.

Deux sportives très spéciales

Pour décrire les deux dernières Caterhams destinées au marché européen, nous commençons tout d'abord par la mécanique. Sous le capot des deux Final Editions se trouve en effet le moteur Ford Duratec 2.0 4 cylindres (le même qui équipe, par exemple, la Mazda MX-5 NC 2.0), accouplé à une boîte de vitesses manuelle à 5 rapports et capable de développer jusqu'à 228 ch et 205 Nm de couple et de "tourner" jusqu'à 8 500 tr/min.

Ces chiffres permettent aux deux voitures de sport, pesant respectivement 560 kg et 605 kg, de passer de 0 à 100 km/h en seulement 4,1 secondes et d'atteindre une vitesse de pointe de 224 km/h.

Caterham Seven 485 Final Edition Caterham Seven 485 Final Edition, le tableau de bord Caterham Seven 485 Final Edition, la plaque numérotée

Unique à l'intérieur comme à l'extérieur

En ce qui concerne l'esthétique, chacune des Caterham 485 Final Edition est dotée d'un certain nombre d'accessoires uniques. L'intérieur, par exemple, est équipé de sièges sport en cuir Hex Black, combinés à une sellerie en Alcantara et en cuir noir avec broderie Final Edition sur le tableau de bord en fibre de carbone, qui comporte également une plaque numérotée.

Comme nous l'avons mentionné, seuls 85 exemplaires de la Caterham 485 Final Edition et de la 485 CSR Final Edition seront disponibles, à partir de 67 495 € HT.