Avec la décision de Lotus de fabriquer un gros et lourd SUV, Caterham est désormais considéré comme l'un des derniers bastions des voitures de sport légères. Avec la Seven 420 Cup, l'espèce en voie de disparition s'enrichit d'un nouveau membre, la machine la plus axée sur la piste de la société... Et évidemment toujours homologuée route !

Grande première pour une Caterham portant une plaque d'immatriculation, le nouveau modèle est équipé d'amortisseurs Bilstein entièrement réglables avec pas moins de 10 réglages de rigidité sélectionnables à la main.

Positionnée entre la 420R et la Seven de course, la nouvelle 420 Cup est animée par un moteur Duratec de 2,0 litres développant 210 chevaux et 203 Newton-mètres (149 livres-pieds) de couple pour faire écho à la Seven 420 avec son rapport poids/puissance identique de 375 chevaux par tonne. La puissance est transmise à la route par une transmission séquentielle à six vitesses Sadev qui permet de passer de 0 à 60 mph (96 km/h) en 3,6 secondes. Elle peut atteindre 219 km/h, ce qui n'est pas particulièrement impressionnant, mais dans une Caterham, ça prend une toute autre dimension !

Galerie: Caterham Seven 420 Cup

32 Photos

La nouvelle 420 Cup est chaussée de pneus Avon ZZR ou ZZS, mais des pneus ZZR Extreme, réservés aux circuits, sont disponibles en option. Elle se distingue visuellement grâce à un nez de style course et un bouchon de réservoir redessiné. À l'arrière, Caterham a installé de nouveaux feux arrière à LED. Si vous optez pour l'arceau de sécurité optionnel, vous obtiendrez également un couvercle de coffre métallique et des coques de rétroviseurs latéraux au look sportif.

Elle peut être configurée en plusieurs tailles de châssis et possède un extérieur spécial avec des stickers en satin translucide ainsi que des graphiques de carrosserie.

L'"intérieur" a également été un peu relooké avec un assortiment d'accents rouges visibles sur les sièges, les cadrans du tableau de bord et le tunnel de transmission. La voiture de sport à aspiration naturelle reste fidèle à sa philosophie en offrant tout ce dont vous avez besoin et rien de plus pour atteindre un poids remarquablement bas de seulement 560 kilogrammes (1 234 livres). C'est à peu près la moitié du poids d'une Mazda MX-5 !

Il y a un problème majeur avec la 420 Cup. En raison de la réglementation sur les émissions, Caterham ne peut la vendre qu'au Royaume-Uni (qui n'est plus membre de l'Union européenne) et aux États-Unis. Elle coûte à partir de 54 990 £ (l'équivalent de 64 600 €) sur son marché domestique. Membre permanent de la gamme, la nouvelle version sera vendue exclusivement en usine, ce qui signifie que vous ne pourrez pas l'acheter en kit et l'assembler vous-même.

Caterham présentera la 420 Cup en juin au Festival of Speed de Goodwood. Les commandes sont déjà ouvertes, mais la production ne commencera pas avant début 2023.