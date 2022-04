La pandémie a fait beaucoup de mal à certains constructeurs, surtout les plus petits. Même avant la crise, Caterham n'allait pas très bien, avec seulement 442 voitures livrées en 2019. Le Covid n'a évidemment rien arrangé, mais il semblerait que le petit constructeur anglais retrouve des couleurs.

C'est du moins ce que démontrent les chiffres publiés par la marque en 2021. En effet, Caterham a réalisé sa meilleure année, alors qu'elle n'a proposé que peu d'éditions spéciales en 2021.

Caterham Seven 170

Il y a notamment eu un modèle qui a largement contribué à ce bon résultat et aux 670 ventes sur l'année, c'est la nouvelle Seven 170, au même titre que la Seven 420, qui termine l'année avec la palme du modèle le plus vendu en Grande-Bretagne et aux États-Unis.

C'est évidemment outre-Manche que la marque vend le plus de voitures. Les revendeurs britanniques ont enregistré les commandes les plus importantes de la marque (37.6 %), mais Caterham a aussi progressé dans d'autres régions du monde.

L'implantation d'un nouveau revendeur au Portugal, lui a permis de vendre 22 châssis l'an passé, soit autant que toutes les ventes réalisées dans ce pays lors de la décennie précédente. Cela vaut également pour l'Italie, où les ventes de Caterham sont passées de 10 exemplaires en 2020 à 27 en 2021. Aux USA, qui constituent toujours un marché important pour Caterham, 49 véhicules ont été vendus l'an passé contre seulement 21 en 2019.

Reste à savoir si l'année 2022 sera du même acabit, tout en sachant que la Seven rencontre toujours son petit succès. Les 50 modèles de la Caterham Academy ont eux aussi été tous vendus.