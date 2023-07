L'une des voitures les plus importantes que nous avons vu au Goodwood Festival of Speed 2023 a été la Caterham Project V. Il s'agit d'un projet unique pour l'instant, mais la marque britannique de voitures de sport a l'intention de commercialiser la version de production vers la fin de l’année 2025 ou 2026. Elle ne ressemble à aucune autre Caterham étant donné qu'il s'agit d'un coupé purement électrique construit par Italdesign.

Caterham reste une petite marque, et nous savons tous à quel point il est difficile pour les constructeurs automobiles de niche de développer les pièces nécessaires à la fabrication d'une voiture. Pour accélérer le processus d'ingénierie et réduire les coûts sans pour autant compromettre la qualité, la Project V utilise les même ouverture de porte que l'Audi TT tandis que les sièges proviennent de Maserati. Ces détails n'ont pas été mentionnés lorsque la voiture a fait ses débuts le 12 juillet, mais ils ont maintenant été révélés par le PDG de l'entreprise.

Plus qu’un concept ?

Dans une interview avec Jack Scarlett du Fully Charged Show, le patron de Caterham, Bob Laishley, a déclaré que le plan était d'utiliser les mêmes composants pour le modèle de production. La routière Project V suivra donc la même stratégie appliquée pour la Seven, qui dispose d'un moteur Ford fonctionnant avec une boîte de vitesses Mazda et un différentiel BMW. Emprunter des composants déjà développés aide les marques aux budgets limités à économiser beaucoup d'argent et ce genre de stratégies est fréquemment utilisé dans le milieu du sport automobile.

Galerie: Caterham Super Seven 2000

17 Photos

En parlant de limitation des dépenses, l'absence du coffre à l’avant est une autre mesure de réduction des coûts, ce qui simplifie le museau de la voiture. Il crée non seulement une partie avant magnifiquement propre, mais réduit également le poids de 10 kilos. Laishley a poursuivi en mentionnant que Caterham ne peut pas se permettre de développer une voiture de démonstration, seulement de la mettre au rebut et de tout recommencer. En d'autres termes, ce que vous voyez est essentiellement ce que vous obtiendrez dans quelques années lorsque la version de production suivante sera lancée.

Dans le communiqué de presse original, le grand patron souligne que le coupé sport électrique à propulsion arrière est plus qu'une simple jolie voiture à montrer lors du festival de Goodwood : "La Project V n'est pas seulement un concept ou une étude de conception, nous avons étudié la manière de la mettre en production tout au long du processus de développement."

La Seven ne sera pas mise au placard

Le modèle final visera le même poids à vide de 1 190 kilogrammes grâce à un châssis composite en fibre de carbone et en aluminium. Pour rappel, la voiture a été conçue avec un moteur électrique de 268 ch (200 kilowatts) et une batterie en lithium d'une capacité de 55 kWh. La Project V a des suspensions à double triangulation ainsi que des pneus Michelin Pilot Sport 4S.

Caterham a promis que la voiture ferait le 0 à 100 km/h en moins de quatre secondes et demie avant de culminer à 230 km/h. Avec la batterie complètement chargée, elle devrait pouvoir parcourir jusqu’à 400 kilomètres. Il faudra d’ailleurs 15 minutes pour charger la batterie de 20 à 80 %. Globalement, on a connu plus impressionnant.

Si tout se passe comme prévu, la version de production coûtera aux alentours de 93 300 € et elle n'est pas envisagé comme une remplaçante de la Seven mais plutôt comme un modèle complémentaire.