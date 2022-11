Il y a une nouvelle arrivée dans la gamme Caterham. La Seven 340, qui remplace la 275 et offre un équipement encore plus complet et plus puissant, fait ses débuts.

Avec 168 ch et un poids total toujours autour de 500 kg, la nouvelle 340 promet également des performances de karting tant sur route que sur piste et se positionne quelque part entre la 170 de 85 ch et la 485 de 240 ch.

Encore plus sauvage

Comme mentionné, la plus grande nouveauté de la Caterham concerne les performances. Adieu au 1.6 d'origine Ford, la 340 est équipée d'un 2.0 Duratec, le même que celui des versions plus puissantes. Ainsi, la puissance est passée de 135 ch à 168 ch et 174 Nm, avec une augmentation de 2 % des émissions (148 g/km) qui a permis à la Seven de rester dans les limites des émissions européennes.

La vitesse maximale est de 209 km/h, tandis que l'accélération de 0 à 100 km/h n'a pas encore été annoncée, mais devrait être inférieure aux 5 secondes de la précédente 275.

En ce qui concerne l'équipement, la Caterham donne le choix entre le S-Pack pour la route, et le R-Pack davantage pour la piste.

La première a un esprit grand tourisme, avec une boîte de vitesses manuelle à 5 rapports, une suspension souple, des roues de 14 pouces et des sièges en cuir. La seconde, en revanche se voit déjà sur circuit, avec un différentiel à glissement limité, une suspension sport, des jantes Orcus de 15 pouces, des ceintures de sécurité à quatre points, un pare-brise composite et le tableau de bord en fibre de carbone.

Les clients avisés peuvent demander de nombreuses personnalisations, de la teinture aux garnitures intérieures et autres accessoires esthétiques pour rendre leur Caterham unique.

Le prix de la 340S débute à 45 700 euros, tandis que le prix catalogue de la 340R est de 47 200 euros (prix hors TVA).