Les origines de la Porsche 911 GT1 Strassenversion remontent au milieu des années 1990, lorsque la FIA a introduit la catégorie GT1 pour les 24 Heures du Mans. En réponse à cette nouvelle catégorie de course, le constructeur automobile allemand a décidé de créer une version homologuée pour la route de sa voiture de course 911 GT1, donnant ainsi naissance à la Strassenversion (en allemand, "version de route").

Au total, une vingtaine de voitures ont été assemblées et l'une d'entre elles est exposée au musée Porsche de Stuttgart.

Nous ne connaissons pas l'histoire exacte de l'hypercar qui repose paisiblement dans le musée, mais il ne serait pas exagéré de dire qu'elle n'a pas été conduite depuis des années. Nous pouvons imaginer que la voiture se sent abandonnée dans une certaine mesure, et connaissant ses origines, nous savons aussi qu'elle veut être conduite. Cela explique pourquoi elle s'est récemment échappée du musée pour aller faire un tour dans les montagnes.

Nous parlons d'une nouvelle vidéo qui nous fait fortement penser à Need for Speed : Porsche Unleashed. Le clip de 2'15 publié par Porsche sur YouTube montre la 911 GT1 Strassenversion en train de rêver, comme si elle était un chien, et souhaitant s'amuser dans les collines. Un employé du musée a remarqué le comportement inhabituel de la voiture et a souri.

La 911 GT1 Strassenversion n'est pas une Porsche ordinaire. Sous le capot se cache un puissant moteur flat-six biturbo de 3,2 litres, capable de produire une puissance impressionnante d'environ 537 ch. Ce moteur, associé à une boîte de vitesses manuelle à six rapports, propulse la voiture de 0 à 100 km/h en un peu plus de 3,5 secondes, ce qui est tout à fait respectable, même selon les normes d'aujourd'hui.

Contrairement à l'aspect extérieur axé sur la course, l'intérieur de la 911 GT1 Strassenversion est étonnamment bien aménagé pour une voiture de sport de ce type. La sellerie en cuir, la climatisation et d'autres éléments de confort font de cette voiture de haute performance un véhicule adapté à une utilisation sur route, garantissant au conducteur et au passager un niveau de confort qui n'est généralement pas associé aux véhicules inspirés de la course automobile.

Avec seulement 20 exemplaires construits, il est agréable de voir l'une des Porsche les plus rares et les plus performantes des années 1990 en action. Bien sûr, les images de la route de montagne pourraient facilement être des images de synthèse, mais nous préférons être romantiques et croire que la Strassenversion a bel et bien été emmenée en balade. Romantique comme les années 1990 elles-mêmes.