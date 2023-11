Si vous ne vivez pas au fond d'une caverne, vous savez que la Tesla Model S Plaid est très rapide. Nous l'avons vue battre toutes sortes de supercars dans des drag races et nous savons qu'elle est également redoutablement rapide sur le Nürburgring.

Mais peut-elle rivaliser avec deux machines très puissantes dont le moteur à combustion interne a été lourdement modifié ? La réponse courte est oui.

Carwow oppose une Tesla Model S Plaid à une Porsche 911 Turbo modifiée et à une BMW M5 préparée. Les trois voitures ont une puissance d'environ 1 000 chevaux et la Tesla est la plus lourde avec environ 2 200 kg sur la balance. Pour rappel, elle dispose d'un groupe motopropulseur électrique à trois moteurs, ce qui en fait l'une des voitures de série les plus rapides disponibles sur le marché aujourd'hui, avec un temps annoncé de 0 à 100 km/h de 1,99 seconde.

La Tesla Model S Plaid a peu de concurrence

La Porsche s'appuie sur un moteur flat-six biturbo de 3,8 litres doté d'un système d'admission de seconde monte, d'un nouveau système d'échappement en titane et d'un remodelage personnalisé de l'unité de commande électronique (ECU). Il en résulte une puissance de 1 011 ch. La 911 Turbo est la plus légère du trio, avec un poids de 1 650 kg. Enfin, la BMW M5 a été améliorée et son V8 biturbo de 4,4 litres a été modifié et développe désormais 1 000 ch. Elle est nettement plus lourde que la Porsche (1 850 kg).

Dans les trois premières courses en ligne la Model S Plaid remporte des victoires confortables. Le pilote de la M5 propose ensuite que chaque voiture ait trois passagers, mais le résultat n'est pas très différent. En fait, cela met la berline bavaroise dans une situation encore plus difficile, perdant face à la Tesla et à la Porsche avec un écart plus important. Les choses se gâtent encore pour la BMW lors des courses à départ lancé.