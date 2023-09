La Formule 1 et le WRC sont probablement les deux plus grandes disciplines automobiles au monde mais leur point de comparaison s’arrête là : il s’agit de deux sports complètements différents. Et bien qu’elle soit une monoplace comme la F1, une voiture de Formule E est également assez différente de sa cousine de part sa conception.

Mais qu’arriverait-il si on opposait ces trois bolides pour une course façon dragsters ? C’est ce que Top Gear a fait il y a un peu moins de deux ans, lors de l’épisode spécial Noël. Passons en revue les différents concurrents.

Avantage à la Mercedes ?

Bien que sa couleur vous évoque la Mercedes actuelle (ou celle de 2021 en l’occurence), la F1 apportée par Mercedes est en réalité la W10 de 2019 car le règlement autorise aux écuries de se servir uniquement de modèles vieux d’au moins deux ans pour toute utilisation hors compétition.

Sur les 21 courses auxquelles elle a participé, la flèche d’argent en a remporté 15 (dont 11 pour le seul Lewis Hamilton) et accumulée 32 podiums, ce qui en fait l’une des meilleures F1 de tous les temps. Son V6 turbo-hybride produit près de 1000 chevaux et la voiture dépasse les 350 km/h en vitesse de pointe qui est d’ailleurs réglée en fonction du circuit (comprenez par là qu’elle pourrait aller plus vite). Côté poids, la Merco affiche 743 kg sur la balance.

La Formule E de DS TECHEETAH (voir c-dessus) comptait 14 victoires et 36 podiums sur les 63 courses auxquelles elle a pris part avant cette épreuve. Elle possède une batterie de 50 kW qui délivre une puissance maximale de 338 chevaux et étant donné qu’il s’agit d’une véhicule électrique, la puissance est délivrée instantanément une fois le départ donné. Elle pèse cependant 100 kg de plus (environ) qu’une F1.

Enfin, cette Ford Fiesta du WRC, conçue selon les règlements techniques de la FIA en 2017, a remporté 9 victoires, 32 podiums et 5 titres sur les 58 courses qu’elle a effectué avant ce duel. Son moteur de 1,6 litre, à injection directe sur mesure, produit 380 chevaux et la puissance est envoyée au tarmac via une boîte de vitesses séquentielle à six rapports et un système de transmission intégrale, un avantage non négligeable pour le départ.

Mais étant une voiture de rallye, la Ford contient du matériel robuste en termes de configuration de suspension et elle pèse assez lourd par rapport à ses concurrentes : environ 1190 kg.

Le duel des championnes

Sous les yeux des trois présentateurs de l’émission Freddie Flintoff, Paddy McGuinness et Chris Harris, les trois bolides s’installent sur la ligne de départ complètement détrempée (merci le temps anglais) avec le fameux Stig au volant de la Mercedes.

Une fois le départ donné, la WRC s’envole littéralement tandis que la F1 patine à basse vitesse malgré ses pneus qui évacuent 85 litres d’eau à la seconde. Mais une fois la troisième vitesse enclenchée, le Stig ne fait qu’une bouchée de la voiture de Rallye. La Mercedes s’impose donc, juste devant la Ford, elle-même suivie de près par la Formule E qui n’aura cependant jamais challengée ses concurrentes.