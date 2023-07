Le constructeur allemand a rejoint le championnat 100% électrique en 2019 avec l'intention première de rester dans la catégorie pendant cinq ans, soit jusqu'à la fin de la saison 2023-2024.

Mais ce lundi, il a été annoncé que Porsche prolongerait son engagement dans le championnat pour au moins deux années supplémentaires, jusqu'à la fin de la saison 2025-2026.

"Nous voulons présenter des technologies innovantes et plus de respect de l'environnement dans la course automobile et être à la pointe des nouveaux développements", a déclaré Thomas Laudenbach, vice-président de Porsche Motorsport.

"La Formule E joue un rôle majeur à cet égard. La compétition dans cette série est exceptionnellement élevée et nous permet de donner une impulsion importante aux futurs modèles de série."

"Avec des courses aussi passionnantes et de haut niveau, la mobilité électrique suscite l'enthousiasme des gens du monde entier. Nous sommes heureux d'y contribuer à l'avenir. Nous voulons contribuer à façonner la Formule E à long terme."

Porsche réalise sa meilleure saison à ce jour en Formule E, puisque la marque allemande occupe la deuxième place du championnat des écuries, après avoir remporté quatre victoires depuis le début de la saison avec Pascal Wehrlein et Antonio Felix da Costa.

Le premier est également toujours mathématiquement en lice pour le championnat des pilotes avant la double finale de la saison à l'E-Prix de Londres ce week-end.

Cependant, il se trouve à 49 points de Jake Dennis, qui pilote pour l'équipe Andretti Autosport, un client de Porsche.

Alejandro Agag, fondateur et président de la Formule E, a ajouté : "Porsche a été une équipe appréciée et influente depuis qu'elle a rejoint la Formule E et nous sommes ravis que cela continue."

"Le championnat permet à Porsche d'accélérer le développement des technologies électriques innovantes que l'on retrouve dans ses voitures de route, tandis que l'équipe est un membre actif du groupe, conduisant le développement de la prochaine génération de voitures de Formule E qui arrivera lors de la saison 13".

L'engagement actuel de Porsche prendra fin juste avant que la Formule E n'introduise sa voiture Gen4 lors de la saison 2026-2027.