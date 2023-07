Lorsque Porsche a dévoilé le Cayenne 2024, la gamme était encore une fois dominée par la Turbo GT. À l'avenir, cette version hautes performances verra son V8 bi-turbo de 4,0 litres afin de fournir 19 ch (14 kW) supplémentaires pour un total de 650 ch. C'est assez musclé pour un 0 à 100 km/h en 3,3 secondes et une vitesse de pointe de 305 km/h . Mais il y a un problème : vous ne pouvez pas l'acheter en Europe en raison de réglementations plus strictes en matière d'émissions.

La bonne nouvelle est que Porsche prévoit un substitut indirect avec un modèle V8 hybride rechargeable. Il n'a pas encore de nom donc on ne sait pas s’il s’appellera de nouveau "Cayenne Turbo S E-Hybrid". Mais nous savons qu'il sera le Cayenne le plus puissant jamais conçu en offrant une puissance combinée de plus de 700 ch.

Une première à Munich ?

En ce qui concerne le couple, la puissance totale dépassera les 900 Nm. Le moteur thermique, a lui seul, sera bon pour plus de 500 ch tandis que le moteur électrique va délivrer les 200 ch restants. Ce dernier sera nourri par une batterie améliorée avec une capacité de 30% supérieure, et un support pour une charge plus rapide.

La vitesse maximale de ce Cayenne sera de 300 km/h, soit un peu plus que son prédécesseur qui stagne à 295 km/h. Bien que le temps au 0 à 100 km/h ne soit pas mentionné, l'ancien modèle nécessite 3,8 secondes. On peut d’ailleurs se demander si la configuration hybride rechargeable améliorée sera aussi destinée à la Lamborghini Urus électrifiée (à venir en 2024) étant donné que les deux SUV partagent la même plate-forme.

Il semble que nous devrons attendre un peu jusqu'à la révélation officielle. Mais alors que le salon IAA de Munich est prévue pour début septembre, Porsche pourrait décider d'y apporter le Cayenne V8 hybride rechargeable pour mettre en valeur le joyau, coûteux, de la variante européenne.

Galerie: Porsche Cayenne 2024