Le mois dernier, Porsche a dévoilé son étonnant prototype Mission X. Le constructeur n'a pas encore l'intention de la produire, mais cela ne l'empêchera pas de l'emmener en tournée. Elle sera présentée pour la première fois aux États-Unis cet automne, à l'occasion de la Rennsport Reunion 7.

La Rennsport Reunion débutera le jeudi 28 septembre et se poursuivra jusqu'au dimanche 1er octobre au Raceway Laguna Seca en Californie, chaque jour étant rempli d'activités automobiles. L'événement est un rassemblement de voitures de course et de pilotes Porsche, ce qui en fait le lieu idéal pour présenter la Mission X aux États-Unis. Alwin Springer, directeur général de Porsche Motorsport North America, et Patrick Long, triple champion IMSA GT2, seront les grands maîtres de cérémonie.

Galerie: Concept Porsche Mission X

30 Photos

La Mission X donne un aperçu de l'avenir potentiel de Porsche tout en suivant les traces laissées par la 959, la Carrera GT et la 918 Spyder. Il en a certainement l'allure, mais le constructeur n'a pas divulgué beaucoup d'informations sur le groupe motopropulseur entièrement électrique. Le concept offre au moins un cheval par kilos.

Lorsque Porsche a conçu la Mission X, c'était dans le but de créer le véhicule homologué le plus rapide sur le Nurburgring Nordschleife. Si Porsche le construit, il devra également générer plus de force portante que l'actuelle 911 GT3 - plus de 408 kilos à 200 kilomètres par heure et 860 kilos à 284 km/h.

Ce véhicule électrique sera doté d'une architecture de 900 volts qui, selon Porsche, permettra à la Mission X de se recharger environ deux fois plus rapidement que la Taycan Turbo S. Elle est équipée de jantes en magnésium ultra-légères de 20 et 21 pouces disposées en quinconce, de caméras latérales au lieu des rétroviseurs et du même empattement que la 918 Spyder, tout en étant plus courte de 15 cm et plus large de 5 cm.

La probabilité de voir Porsche produire la nouvelle Hypercar électrique n'est pas évidente. Il y a certainement une place dans la gamme pour un tel modèle alors que la marque lance plus de VE, et selon le PDG de Porsche, Oliver Blume, c'est à l'étude. Il a déclaré à Motor1.com le mois dernier que l'entreprise envisagerait de le construire "au cours du mois", mais elle n'a pas encore annoncé officiellement l'avenir potentiel du concept.

Jusqu'à ce que Porsche donne officiellement son feu vert, la Mission X n'est qu'un concept, que vous ne pourrez voir en personne qu'aux États-Unis cet automne.