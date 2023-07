Avec une boîte de vitesses manuelle et aucune hybridation, la Porsche 911 Carrera T apparaît comme une relique dans cette ère de l'électrification. Pourtant, les passionnés savent qu'il s'agit d'une sportive à l'état pur, même si elle ne développe "que" 379 chevaux. C'est 261 ch de moins qu’une Turbo S et à Zuffenhausen, on travaillerait même sur une nouvelle GT2 RS de plus de 700 ch. Mais il y a beaucoup d'intermédiaires car la gamme 911 est incroyablement vaste.

Une nouvelle vidéo tournée sur l'autoroute allemande montre que même avec une moindre puissance, la 992 est toujours très rapide. Celle-ci est doté d'une boîte manuelle à sept rapports ce qui rend l’expérience sur la route encore meilleure tandis que le six cylindres à plat monté à l'arrière tourne à plus de 7 000 tr/min. Sur ce tronçon sans restriction, la Carrera T a atteint 303 km/h (188 mph) pour montrer que vous n'avez pas besoin d'une puissance folle pour atteindre des niveaux de vitesse de supercar.

La 911 thermique va perdurer

Par souci de précision, la vitesse vérifiée par GPS était de 178 mph (287 km/h) car les compteurs de vitesse modernes ont tendance à afficher une vitesse plus élevée et les Porsche n’y font pas exception. La Carrera T approchait de sa vitesse de pointe officielle de 181 mph (291 km/h) tandis que le moteur de 3,0 litres tournait à un peu plus de 7 200 tr/min. Ceux qui ont des yeux d'aigle remarqueront que le conducteur a gardé la transmission en cinquième vitesse, mais cela ne signifie pas nécessairement qu'il aurait pu aller plus vite en sixième ou en septième.

Les puristes seront heureux d'apprendre que la 911 à essence va perdurer alors que presque tous les autres modèles de Porsche seront des véhicules électriques d'ici la fin de la décennie. La marque a clairement indiqué qu'il n'y aura pas de 911 électrique avant 2030 au plus tôt. Cependant, une hybride va voir le jour dans les années à venir.

Avec Porsche qui investit beaucoup dans le développement et la production de carburant synthétique, il y a une lueur d'espoir pour que la durée de vie du moteur à combustion soit prolongée.