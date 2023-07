La Porsche 911 Turbo S est rapide sur le 400 mètres départ arrêté. Elle se lance à une vitesse impressionante et peu de voitures peuvent la suivre. Mais une nouvelle vidéo démontre qu'aucun trône n'est en sécurité dans le monde automobile notamment grâce à un petite coup de pouce mécanique. Ce duel oppose une BMW M3 Competition à la Turbo S dans une série de courses de ligne droite pour voir si certaines améliorations abordables peuvent faire une différence de performances.

La Porsche est de série, avec le moteur six cylindres à plat de 3,8 litres à double turbocompresseur de la marque. Il produit 650 chevaux et 800 Newton-mètres de couple, qui sont acheminés aux quatre roues via la boîte de vitesses à huit rapports. Elle affiche un peu plus d’1,6 tonne sur la balance.

La BMW M3 Competition emballe sous le capot le moteur six cylindres en ligne de 3,0 litres à double turbocompresseur, qui produit normalement 510 ch et 650 Nm de couple. Cependant, certaines améliorations ont augmenté la puissance de l’allemande à 750 ch et 900 Nm. Elle a une transmission intégrale et une boîte automatique à huit rapports, le tout en faisant pencher la balance à près d’1,8 tonne.

La BMW a pris le meilleur départ dans la première course ce qui lui a donné la victoire lors de cette première manche. Cependant, la Porsche a pris sa revanche dans la deuxième course, laissant la BMW sur place. Mais alors que la 911 menait, la BMW a rapidement réduit l'écart tandis que la paire franchissait la ligne d'arrivée. La Porsche a gagné par une demi-longueur de voiture.

La dernière course a commencé avec deux bons départs, mais la BMW, plus puissante, a pu se faufiler devant, battant la Porsche pour un deuxième succès. La M3 a terminé la course en 10,1 secondes, et la Porsche l’a conclut avec deux dixièmes supplémentaires.

Les deux courses roulantes n'ont en rien aidé la Porsche, car la M3, bien aidé par son moteur boosté a remporté les batailles. La Porsche s'est rachetée lors du test de freinage final, s'arrêtant à une distance plus courte que la BMW (mais de peu) compte tenu de la différence de poids.

La BMW M3 Competition n'est pas bon marché en tous points de vue, mais elle est beaucoup plus abordable que la Porsche 911 Turbo S, qui est un monstre de performance notamment sur les départs. Cependant, quelques améliorations apporter à la M3 peuvent uniformiser les règles du jeu entre les deux pour plus de suspense.