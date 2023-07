La BMW Série 2 Gran Coupé restera une berline sportive compacte. Ces photos montrent qu'une nouvelle génération de la petite quatre portes allemande est en cours de développement. Selon certaines sources, la production devrait débuter à la fin de l'année 2024.

La face avant présente une disposition étrange des grilles iconiques de BMW. Une petite version de celles-ci se trouve au centre du nez de la calandre. De plus, deux ouvertures plus grandes les encadrent. L'équipe de développement a placé des filets blancs afin de masquer ces parties, mais ces pièces ne semblent pas être des pièces de série.

Galerie: Photos espionnes de la nouvelle BMW Série 2 Gran Coupé

22 Photos

Le bouclier inférieur comporte des ouvertures de chaque côté, elles aussi masquées par un tissu blanc par l'équipe chargée des essais. Une large section centrale comporte deux barres transversales et cinq lamelles verticales.

La ligne partant du capot vers l'arrière de la voiture est marquée par un pli net qui passe par les poignées de porte. La voiture repose sur des jantes à rayons en forme de Y et à la finition usinée.

À l'arrière, les feux arrière ont une forme grossièrement ovale et se prolongent dans le coffre. Le pare-chocs ne semble pas être une pièce de série en raison des réflecteurs qui se trouvent de chaque côté. Un échappement est visible sous la voiture, mais la sortie de la ligne n'est pas exposée.

Les photos ne dévoilent pas d'aperçus de l'habitacle

La nature de la motorisation est également un mystère, mais la nouvelle Série 2 Gran Coupé reposerait sur une évolution de la plateforme actuelle du modèle. Cela signifie qu'elle serait équipée de série d'une traction avant, mais qu'une transmission intégrale serait disponible.

Il s'agit probablement de l'une des dernières BMW dotées d'un moteur à combustion. D'ici à 2025, 25 % des ventes devraient être entièrement électriques, et cette proportion passerait à 33 % en 2026, selon les plans du constructeur. L'objectif est de livrer plus de 10 millions de véhicules électriques par an d'ici à 2030.

BMW développe sa plateforme "Neue Klasse" spécifiquement pour les futurs véhicules électriques de la firme allemande. Le premier produit utilisant ces bases devrait arriver en 2025 et aurait fait renaître le nom i3. Les batteries de ces modèles auraient une densité énergétique supérieure de 20 % et une efficacité de conditionnement de 30 % par rapport aux batteries utilisées actuellement par le constructeur automobile. Elles peuvent supporter jusqu'à quatre moteurs électriques, et leur puissance peut aller de 268 à 1 341 chevaux.