C'est en 1975 qu'Alexander Calder a fait de la 3.0 CSL (E9) la première Art Car de BMW. En 2023, la marque premium allemande a annoncé le début des travaux sur ce qui sera le 20e véhicule à recevoir ce traitement artistique. La plupart d'entre eux sont basés sur des voitures de course, et la création à venir ne fait pas exception puisque le V8 M Hybrid servira de toile. L'artiste d'origine éthiopienne Julie Mehretu aura le privilège de créer la prochaine Art Car officielle.

Avant cela, la M Hybrid V8 a été photographiée au musée Guggenheim de New York sans une once de peinture. Il est rare de voir une voiture de course dépouillée de sa carrosserie en fibre de carbone, et c'est particulièrement intéressant compte tenu de la silhouette distinctive de la future LMDh de BMW. La voiture est déjà engagée en IMSA et courra en WEC l'année prochaine et nous la verrons au Mans. En 2024, la division sport automobile célébrera le 25e anniversaire de la victoire de la V12 LMR lors de la course d'endurance organisée sur le circuit de la Sarthe.

Découvrez cette BMW M Hybrid V8 mise à nue

Alors que les voitures de route BMW M ont pris de l'embonpoint au fil des années, la M Hybrid V8 est d'une légèreté impressionnante puisqu'elle ne pèse que 1030 kg. Certes, il n'est pas juste de comparer un modèle homologué pour la route à une bête de piste, mais ce bolide est d'une taille imposante. La calandre exceptionnellement large laisse présager qu'il serait difficile de la conduire sur des routes normales, ce qui n'arrivera bien sûr jamais. Cela dit, il y a déjà eu des versions routières de voitures de course d'endurance de premier plan, en provenance directe du constructeur. On pense notamment à la Porsche 911 GT1 Straßenversion et à la Mercedes CLK GTR.

Bien qu'elle soit équipée d'un moteur V8, il ne s'agit pas du nouveau 4,4 litres biturbo S68 qui équipe les dernières M ou la S63 qui l'a précédée. Il est connu en interne sous le nom de P66/3 et a une cylindrée de 4,0 litres tout en ayant ses racines dans le moteur utilisé par la M4 DTM en 2017. À lui seul, l'ICE biturbo produit environ 640 chevaux et 650 Newton-mètres de couple.